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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210825/blinken-1747269958.html
Блинкен заявил, что у США достаточно рычагов давления на талибов
Блинкен заявил, что у США достаточно рычагов давления на талибов - РИА Новости, 25.08.2021
Блинкен заявил, что у США достаточно рычагов давления на талибов
США располагают достаточными рычагами влияния на движение "Талибан"*, чтобы оно не препятствовала отъезду людей из Афганистана, сказал госсекретарь Энтони... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T22:15
2021-08-25T22:25
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
энтони блинкен
талибан
цены на нефть
россия
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США располагают достаточными рычагами влияния на движение "Талибан"*, чтобы оно не препятствовала отъезду людей из Афганистана, сказал госсекретарь Энтони Блинкен."Сто четырнадцать стран по всему миру дали ясно понять "Талибану"*, что международное сообщество ожидает сохранения возможностей для выезда людей из страны даже после завершения военной эвакуации. У нас, безусловно, есть и стимулы, и рычаги воздействия на будущее афганское правительство, чтобы так оно и было", - сообщил он журналистам.Блинкен добавил, что талибы дали такие обязательства, и выразил уверенность в том, что "вести себя ответственно" - в их интересах.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, афганистан, энтони блинкен, талибан, цены на нефть, россия
22:15 25.08.2021 (обновлено: 22:25 25.08.2021)
 
Блинкен заявил, что у США достаточно рычагов давления на талибов

Госсекретарь Блинкен: у США достаточно рычагов давления на талибов для обеспечения мирной эвакуации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США располагают достаточными рычагами влияния на движение "Талибан"*, чтобы оно не препятствовала отъезду людей из Афганистана, сказал госсекретарь Энтони Блинкен.
"Сто четырнадцать стран по всему миру дали ясно понять "Талибану"*, что международное сообщество ожидает сохранения возможностей для выезда людей из страны даже после завершения военной эвакуации. У нас, безусловно, есть и стимулы, и рычаги воздействия на будущее афганское правительство, чтобы так оно и было", - сообщил он журналистам.
Блинкен добавил, что талибы дали такие обязательства, и выразил уверенность в том, что "вести себя ответственно" - в их интересах.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанЭнтони БлинкенТалибанЦены на нефтьРоссия
 
 
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