https://ria.ru/20210825/blinken-1747269958.html
Блинкен заявил, что у США достаточно рычагов давления на талибов
Блинкен заявил, что у США достаточно рычагов давления на талибов - РИА Новости, 25.08.2021
Блинкен заявил, что у США достаточно рычагов давления на талибов
США располагают достаточными рычагами влияния на движение "Талибан"*, чтобы оно не препятствовала отъезду людей из Афганистана, сказал госсекретарь Энтони... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T22:15
2021-08-25T22:15
2021-08-25T22:25
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
энтони блинкен
талибан
цены на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_ffc681f7fd76004acb37988287af5b19.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США располагают достаточными рычагами влияния на движение "Талибан"*, чтобы оно не препятствовала отъезду людей из Афганистана, сказал госсекретарь Энтони Блинкен."Сто четырнадцать стран по всему миру дали ясно понять "Талибану"*, что международное сообщество ожидает сохранения возможностей для выезда людей из страны даже после завершения военной эвакуации. У нас, безусловно, есть и стимулы, и рычаги воздействия на будущее афганское правительство, чтобы так оно и было", - сообщил он журналистам.Блинкен добавил, что талибы дали такие обязательства, и выразил уверенность в том, что "вести себя ответственно" - в их интересах.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210825/aeroport-1747266665.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_cc48b7b80264896209cce6cbc894be8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, афганистан, энтони блинкен, талибан, цены на нефть, россия
22:15 25.08.2021 (обновлено: 22:25 25.08.2021)
Блинкен заявил, что у США достаточно рычагов давления на талибов
Госсекретарь Блинкен: у США достаточно рычагов давления на талибов для обеспечения мирной эвакуации