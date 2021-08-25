https://ria.ru/20210825/blinken-1747269958.html

Блинкен заявил, что у США достаточно рычагов давления на талибов

Блинкен заявил, что у США достаточно рычагов давления на талибов - РИА Новости, 25.08.2021

Блинкен заявил, что у США достаточно рычагов давления на талибов

США располагают достаточными рычагами влияния на движение "Талибан"*, чтобы оно не препятствовала отъезду людей из Афганистана, сказал госсекретарь Энтони... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T22:15

2021-08-25T22:15

2021-08-25T22:25

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

энтони блинкен

талибан

цены на нефть

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_ffc681f7fd76004acb37988287af5b19.jpg

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США располагают достаточными рычагами влияния на движение "Талибан"*, чтобы оно не препятствовала отъезду людей из Афганистана, сказал госсекретарь Энтони Блинкен."Сто четырнадцать стран по всему миру дали ясно понять "Талибану"*, что международное сообщество ожидает сохранения возможностей для выезда людей из страны даже после завершения военной эвакуации. У нас, безусловно, есть и стимулы, и рычаги воздействия на будущее афганское правительство, чтобы так оно и было", - сообщил он журналистам.Блинкен добавил, что талибы дали такие обязательства, и выразил уверенность в том, что "вести себя ответственно" - в их интересах.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210825/aeroport-1747266665.html

сша

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, энтони блинкен, талибан, цены на нефть, россия