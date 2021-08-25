https://ria.ru/20210825/blagoustroystvo-1747217912.html

В девяти районах Нижегородской области завершили благоустройство дворов

В девяти районах Нижегородской области завершили благоустройство дворов - РИА Новости, 25.08.2021

В девяти районах Нижегородской области завершили благоустройство дворов

Благоустройство дворов по нацпроекту "Жилье и городская среда" полностью завершилось в девяти районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:23

2021-08-25T16:23

2021-08-25T16:23

нижегородская область

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нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Благоустройство дворов по нацпроекту "Жилье и городская среда" полностью завершилось в девяти районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным министерства энергетики и ЖКХ региона, работы во дворовых территориях закончены в Большемурашкинском, Вадском, Перевозском, Шахунском, Кстовском, Пильнинском, Уренском, Шарангском районах и в Дзержинске. Всего по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" дворовые территории в этом году обновляют в 16 районах и городских округах Нижегородской области."В случае с дворовыми территориями нацпроект запустил целую цепочку преобразований: во многих дворах жители приняли решение о дополнительном благоустройстве, например, об установке воркаут- и детских площадок. В ряде дворов благоустройство выполняется одновременно с капремонтом фасадов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.В дальнейшем домоуправляющие компании будут содержать благоустроенные дворовые территории на средства, собранные на общедомовые нужды.Также полностью завершено благоустройство общественных пространств в семи районах Нижегородской области.Как сообщил глава региона, общественные пространства по нацпроекту обновлены в Сокольском, Первомайском, Гагинском, Дивеевском, Краснооктябрьском, Тоншаевском и Уренском районах.Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".

https://ria.ru/20210824/muzey-1747113775.html

https://ria.ru/20210818/it-1746261308.html

https://ria.ru/20210818/maket-1746185716.html

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общество, нижегородская область, уренский район, владимир путин, глеб никитин, россия