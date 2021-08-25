В девяти районах Нижегородской области завершили благоустройство дворов
Благоустройство дворов по нацпроекту завершили в девяти районах Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Благоустройство дворов по нацпроекту "Жилье и городская среда" полностью завершилось в девяти районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным министерства энергетики и ЖКХ региона, работы во дворовых территориях закончены в Большемурашкинском, Вадском, Перевозском, Шахунском, Кстовском, Пильнинском, Уренском, Шарангском районах и в Дзержинске. Всего по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" дворовые территории в этом году обновляют в 16 районах и городских округах Нижегородской области.
"В случае с дворовыми территориями нацпроект запустил целую цепочку преобразований: во многих дворах жители приняли решение о дополнительном благоустройстве, например, об установке воркаут- и детских площадок. В ряде дворов благоустройство выполняется одновременно с капремонтом фасадов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
В дальнейшем домоуправляющие компании будут содержать благоустроенные дворовые территории на средства, собранные на общедомовые нужды.
Также полностью завершено благоустройство общественных пространств в семи районах Нижегородской области.
Как сообщил глава региона, общественные пространства по нацпроекту обновлены в Сокольском, Первомайском, Гагинском, Дивеевском, Краснооктябрьском, Тоншаевском и Уренском районах.
Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".