https://ria.ru/20210825/bezrabotitsa-1747199390.html

Голикова призвала регионы проанализировать ситуацию с безработицей

Голикова призвала регионы проанализировать ситуацию с безработицей - РИА Новости, 25.08.2021

Голикова призвала регионы проанализировать ситуацию с безработицей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала всем регионам проанализировать состав безработных граждан по уровню образования, продолжительности и причинам... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:51

2021-08-25T14:51

2021-08-25T14:51

общество

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала всем регионам проанализировать состав безработных граждан по уровню образования, продолжительности и причинам отсутствия работы, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера.Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. На нем был рассмотрен вопрос о ситуации на региональных рынках труда и принимаемых мерах по восстановлению числа занятых."По итогам рассмотрения второго вопроса всем регионам было рекомендовано провести анализ численности граждан, не состоящих в трудовых отношениях и на учете в органах службы занятости населения, в части уровня их образования, половозрастной структуры, периода отсутствия работы, а также причин их незанятости и о результатах доложить Минтруду", - отметили в секретариате вице-премьера.Согласно сообщению, Минтруду совместно с Рострудом было поручено проработать вопрос о доработке единой цифровой платформы "Работа в России", чтобы отражать на ней информацию, которая характеризует ситуацию на рынке труда регионов в разрезе муниципальных образований.

https://ria.ru/20210720/posobie-1742078765.html

https://ria.ru/20210408/posobie-1727298730.html

россия

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общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), татьяна голикова, россия