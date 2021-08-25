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Голикова призвала регионы проанализировать ситуацию с безработицей
Голикова призвала регионы проанализировать ситуацию с безработицей - РИА Новости, 25.08.2021
Голикова призвала регионы проанализировать ситуацию с безработицей
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала всем регионам проанализировать состав безработных граждан по уровню образования, продолжительности и причинам... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:51
2021-08-25T14:51
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала всем регионам проанализировать состав безработных граждан по уровню образования, продолжительности и причинам отсутствия работы, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера.Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. На нем был рассмотрен вопрос о ситуации на региональных рынках труда и принимаемых мерах по восстановлению числа занятых."По итогам рассмотрения второго вопроса всем регионам было рекомендовано провести анализ численности граждан, не состоящих в трудовых отношениях и на учете в органах службы занятости населения, в части уровня их образования, половозрастной структуры, периода отсутствия работы, а также причин их незанятости и о результатах доложить Минтруду", - отметили в секретариате вице-премьера.Согласно сообщению, Минтруду совместно с Рострудом было поручено проработать вопрос о доработке единой цифровой платформы "Работа в России", чтобы отражать на ней информацию, которая характеризует ситуацию на рынке труда регионов в разрезе муниципальных образований.
https://ria.ru/20210720/posobie-1742078765.html
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общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), татьяна голикова, россия
14:51 25.08.2021
 
Голикова призвала регионы проанализировать ситуацию с безработицей

Вице-премьер Голикова рекомендовала регионам проанализировать, кто и почему остается без работы

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала всем регионам проанализировать состав безработных граждан по уровню образования, продолжительности и причинам отсутствия работы, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера.
Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. На нем был рассмотрен вопрос о ситуации на региональных рынках труда и принимаемых мерах по восстановлению числа занятых.
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"По итогам рассмотрения второго вопроса всем регионам было рекомендовано провести анализ численности граждан, не состоящих в трудовых отношениях и на учете в органах службы занятости населения, в части уровня их образования, половозрастной структуры, периода отсутствия работы, а также причин их незанятости и о результатах доложить Минтруду", - отметили в секретариате вице-премьера.
Согласно сообщению, Минтруду совместно с Рострудом было поручено проработать вопрос о доработке единой цифровой платформы "Работа в России", чтобы отражать на ней информацию, которая характеризует ситуацию на рынке труда регионов в разрезе муниципальных образований.
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ОбществоФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Татьяна ГоликоваРоссия
 
 
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