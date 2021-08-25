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У лидера объединения предпринимателей в Белоруссии прошел обыск
У лидера объединения предпринимателей в Белоруссии прошел обыск - РИА Новости, 25.08.2021
У лидера объединения предпринимателей в Белоруссии прошел обыск
Председатель белорусского общественного объединения "Перспектива", представляющего интересы индивидуальных предпринимателей в стране, Анатолий Шумченко сообщил, РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:45
2021-08-25T11:46
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Председатель белорусского общественного объединения "Перспектива", представляющего интересы индивидуальных предпринимателей в стране, Анатолий Шумченко сообщил, что накануне судебного заседания о ликвидации организации у него дома прошел обыск."У меня был обыск вечером 24 августа в рамках проверки причастности к уголовному делу, ведет Следственный комитет", - написал Шумченко в Facebook. Иных подробностей он не сообщил.Шумченко также проинформировал, что 25 августа начинается процесс в Верховном суде по иску министерства юстиции о ликвидации Республиканского общественного объединения "Перспектива", которому "в декабре исполнилось бы 19 лет с момента учреждения его самими предпринимателями".В августе объединение "Перспектива" заявило, что минюст подал в суд иск о ликвидации организации. В объединении тогда заявили, что "Перспектива" всегда готова предоставить органам власти всю исчерпывающую информацию о своей деятельности в целях "продолжения легальной работы в интересах малого бизнеса и государства в целом". Кроме того, организация заявила, что постановлением Следственного комитета в июле наложен арест на расчётные счета "Перспективы", на которых находятся взносы и пожертвования индивидуальных предпринимателей.В июле по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК Белоруссии 16 июля заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ в стране причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210716/belorussiya-1741481635.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
11:45 25.08.2021 (обновлено: 11:46 25.08.2021)
 
У лидера объединения предпринимателей в Белоруссии прошел обыск

Лидер белорусского объединения "Перспектива" Анатолий Шумченко сообщил о прошедшем у него обыске

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Председатель белорусского общественного объединения "Перспектива", представляющего интересы индивидуальных предпринимателей в стране, Анатолий Шумченко сообщил, что накануне судебного заседания о ликвидации организации у него дома прошел обыск.
"У меня был обыск вечером 24 августа в рамках проверки причастности к уголовному делу, ведет Следственный комитет", - написал Шумченко в Facebook. Иных подробностей он не сообщил.
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Шумченко также проинформировал, что 25 августа начинается процесс в Верховном суде по иску министерства юстиции о ликвидации Республиканского общественного объединения "Перспектива", которому "в декабре исполнилось бы 19 лет с момента учреждения его самими предпринимателями".
В августе объединение "Перспектива" заявило, что минюст подал в суд иск о ликвидации организации. В объединении тогда заявили, что "Перспектива" всегда готова предоставить органам власти всю исчерпывающую информацию о своей деятельности в целях "продолжения легальной работы в интересах малого бизнеса и государства в целом". Кроме того, организация заявила, что постановлением Следственного комитета в июле наложен арест на расчётные счета "Перспективы", на которых находятся взносы и пожертвования индивидуальных предпринимателей.
В июле по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК Белоруссии 16 июля заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ в стране причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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