11:45 25.08.2021 (обновлено: 11:46 25.08.2021)
У лидера объединения предпринимателей в Белоруссии прошел обыск
Лидер белорусского объединения "Перспектива" Анатолий Шумченко сообщил о прошедшем у него обыске
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Председатель белорусского общественного объединения "Перспектива", представляющего интересы индивидуальных предпринимателей в стране, Анатолий Шумченко сообщил, что накануне судебного заседания о ликвидации организации у него дома прошел обыск.
"У меня был обыск вечером 24 августа в рамках проверки причастности к уголовному делу, ведет Следственный комитет", - написал Шумченко в Facebook. Иных подробностей он не сообщил.
Шумченко также проинформировал, что 25 августа начинается процесс в Верховном суде по иску министерства юстиции о ликвидации Республиканского общественного объединения "Перспектива", которому "в декабре исполнилось бы 19 лет с момента учреждения его самими предпринимателями".
В августе объединение "Перспектива" заявило, что минюст подал в суд иск о ликвидации организации. В объединении тогда заявили, что "Перспектива" всегда готова предоставить органам власти всю исчерпывающую информацию о своей деятельности в целях "продолжения легальной работы в интересах малого бизнеса и государства в целом". Кроме того, организация заявила, что постановлением Следственного комитета в июле наложен арест на расчётные счета "Перспективы", на которых находятся взносы и пожертвования индивидуальных предпринимателей.
В июле по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. В СК Белоруссии 16 июля заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ в стране причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.