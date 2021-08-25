https://ria.ru/20210825/audioknigi-1747153633.html
Продажи электронных и аудиокниг этим летом выросли почти на треть
Продажи электронных и аудиокниг этим летом выросли почти на треть - РИА Новости, 25.08.2021
Продажи электронных и аудиокниг этим летом выросли почти на треть
Продажи электронных и аудиокниг летом 2021 года выросли на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:47
2021-08-25T15:47
2021-08-25T15:47
культура
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литрес
новости культуры
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Продажи электронных и аудиокниг летом 2021 года выросли на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса ЛитРес по результатам исследования."ЛитРес проанализировал продажи электронных и аудиокниг в сервисе за последние три месяца и зафиксировал рост на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (июнь-август 2020)", - говорится в сообщении.Отмечается, что самой популярной электронной книгой этого лета стал триллер Марка Омера "Глазами жертвы", который был опубликован в июне 2021 года и завершил трилогию автора о приключениях криминального психолога Зои Бентли. На втором месте — роман "Предел" российского фантаста Сергея Лукьяненко, следом идут детектив "Тот, кто ловит мотыльков" Елены Михалковой и книга о финансовой грамотности "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Самюэля Клейсона. Замыкает пятерку лидеров книга об отношениях "Пять языков любви" Гэри Чепмена.Говоря об аудиокнигах, в пресс-службе отметили, что их продажи по сравнению с прошлым летом выросли на 46 процентов. По количеству проданных экземпляров в этом формате лидирует произведение Джона Кехо "Подсознание может все!", за ним следует "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Самюэля Клейсона, на третьем месте автобиография знаменитого актера Мэттью Макконахи "Зеленый свет"."Что касается жанров, то этим летом россияне наиболее активно читали и слушали фэнтези и фантастику, книги по саморазвитию, психологии, личностному росту и эффективности, а также детективы и любовные романы", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20190807/1557223165.html
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мэттью макконахи, литрес, новости культуры, книги
Продажи электронных и аудиокниг этим летом выросли почти на треть
Продажи электронных и аудиокниг этим летом выросли на 28%
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Продажи электронных и аудиокниг летом 2021 года выросли на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса ЛитРес по результатам исследования.
"ЛитРес проанализировал продажи электронных и аудиокниг в сервисе за последние три месяца и зафиксировал рост на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (июнь-август 2020)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самой популярной электронной книгой этого лета стал триллер Марка Омера "Глазами жертвы", который был опубликован в июне 2021 года и завершил трилогию автора о приключениях криминального психолога Зои Бентли.
На втором месте — роман "Предел" российского фантаста Сергея Лукьяненко, следом идут детектив "Тот, кто ловит мотыльков" Елены Михалковой и книга о финансовой грамотности "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Самюэля Клейсона. Замыкает пятерку лидеров книга об отношениях "Пять языков любви" Гэри Чепмена.
Говоря об аудиокнигах, в пресс-службе отметили, что их продажи по сравнению с прошлым летом выросли на 46 процентов. По количеству проданных экземпляров в этом формате лидирует произведение Джона Кехо "Подсознание может все!", за ним следует "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Самюэля Клейсона, на третьем месте автобиография знаменитого актера Мэттью Макконахи "Зеленый свет".
"Что касается жанров, то этим летом россияне наиболее активно читали и слушали фэнтези и фантастику, книги по саморазвитию, психологии, личностному росту и эффективности, а также детективы и любовные романы", - заключили в пресс-службе.