https://ria.ru/20210825/armeniya-1747273569.html

В Армении потребовали прекратить мешать работе журналистов в парламенте

В Армении потребовали прекратить мешать работе журналистов в парламенте - РИА Новости, 25.08.2021

В Армении потребовали прекратить мешать работе журналистов в парламенте

Защитник прав человека Армении Арман Татоян потребовал прекратить препятствовать работе журналистов в здании парламента. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T23:35

2021-08-25T23:35

2021-08-25T23:35

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ЕРЕВАН, 25 авг – РИА Новости. Защитник прав человека Армении Арман Татоян потребовал прекратить препятствовать работе журналистов в здании парламента.Ранее представители СМИ пожаловались спикеру парламента Алену Симоняну на сотрудников службы безопасности, которые заставляют их покидать отведенные им места в ложе зала заседаний во время конфликтов между депутатами. Симонян заявил, что выступает против выдворения репортеров."Абсолютно неприемлемо, когда сотрудники службы безопасности Национального собрания принуждают журналистов, ведущих фото- и видеосъемки заседаний, прекратить профессиональную деятельность и покинуть ложу", - говорится в заявлении омбудсмена, размещенном на его странице в Facebook.По его словам, "эти предосудительные явления приобретают регулярный характер"."Следует помнить, что ложи Национального собрания изначально были возведены для журналистов. Следовательно, позиция защитника прав человека четкая – необходимо незамедлительно прекратить препятствование работе журналистов в ложах (зала заседаний – ред.)", - отмечается в заявлении.В среду в парламенте Армении произошли две потасовки. Одна – во время выступления провластного депутата от правящей фракции "Гражданский договор" Айка Саркисяна, раскритиковавшего работу прежних министров обороны Армении. Вторая – в ходе речи депутата от оппозиционной фракции "Армения", руководителя партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопяна, нелестно высказавшегося о недавно принятой программе правительства. В результате стычек один депутат был госпитализирован.Позднее генеральная прокуратура Армении направила в специальную следственную службу видеокадры драк в парламенте страны для правовой оценки.

https://ria.ru/20210824/armeniya-1747000515.html

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Стычка между депутатами оппозиционных фракций в парламенте Армении Ален Симонян поручил охране удалить из зала заседаний депутата блока "Честь имею". Дело в том, что Анна Мкртчян напомнила, что "недавно стоящий за трибуной человек (премьер) обещал "взорвать" внутриполитические реалии Азербайджана". Однако до сих пор не сделал этого, несмотря на посягательства на территориальную целостность Армении и войну в Арцахе. К тому же он явился в зал заседаний в сопровождении охранников. Парламентарий вновь не сдержалась и назвала команду премьера капитулянтами. Спикер Ален Симонян сначала сделал предупреждение Анне Мкртчян и еще нескольким коллегам по фракции "Гражданский договор", а затем и вовсе принял решение вывести ее из зала заседаний до конца дня. Депутаты блоков "Айастан" и "Честь имею" окружили Мкртчян, не позволяя охране приблизиться к ней. В итоге, Симоняну пришлось объявить перерыв в 20 минут. В парламенте Армении сейчас накаленная обстановка. Началась стычка между между депутатами оппозиционных фракций и службой безопасности парламента. 2021-08-25T23:35 true PT2M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, армения, арман татоян, facebook