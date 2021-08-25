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Заседание армянского парламента возобновилось после драки депутатов
Заседание армянского парламента возобновилось после драки депутатов - РИА Новости, 25.08.2021
Заседание армянского парламента возобновилось после драки депутатов
Заседание парламента Армении возобновилось в среду после драки оппозиционных и провластных депутатов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:35
2021-08-25T11:35
2021-08-25T11:35
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армения
сейран оганян
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ЕРЕВАН, 25 авг – РИА Новости. Заседание парламента Армении возобновилось в среду после драки оппозиционных и провластных депутатов, передает корреспондент РИА Новости.Потасовка началась во время выступления депутата от правящей фракции "Гражданский договор" Айка Саркисяна, который раскритиковал работу прежних министров обороны Армении. После словесной перепалки экс-министр обороны, глава фракции "Армения" Сейран Оганян бросил в депутата пластиковую бутылку, Саркисян кинул бутылку в ответ. К оппозиционным коллегам для выяснения отношений подбежали провластные парламентарии. Спикер парламента Ален Симонян вызвал в зал заседаний службу безопасности и объявил перерыв.После возобновления заседания к трибуне вновь вышел Саркисян и продолжил свое выступление.
https://ria.ru/20210825/armeniya-1747140709.html
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Депутата правящей партии Армении закидали бутылками во время заседания
Оппозиционные и провластные депутаты подрались в среду в парламенте Армении, передает корреспондент РИА Новости.
2021-08-25T11:35
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, армения, сейран оганян
Заседание армянского парламента возобновилось после драки депутатов
Заседание армянского парламента возобновилось после драки оппозиционных и провластных депутатов