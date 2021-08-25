https://ria.ru/20210825/armeniya-1747160526.html

Заседание армянского парламента возобновилось после драки депутатов

Заседание армянского парламента возобновилось после драки депутатов - РИА Новости, 25.08.2021

Заседание армянского парламента возобновилось после драки депутатов

Заседание парламента Армении возобновилось в среду после драки оппозиционных и провластных депутатов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:35

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в мире

армения

сейран оганян

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ЕРЕВАН, 25 авг – РИА Новости. Заседание парламента Армении возобновилось в среду после драки оппозиционных и провластных депутатов, передает корреспондент РИА Новости.Потасовка началась во время выступления депутата от правящей фракции "Гражданский договор" Айка Саркисяна, который раскритиковал работу прежних министров обороны Армении. После словесной перепалки экс-министр обороны, глава фракции "Армения" Сейран Оганян бросил в депутата пластиковую бутылку, Саркисян кинул бутылку в ответ. К оппозиционным коллегам для выяснения отношений подбежали провластные парламентарии. Спикер парламента Ален Симонян вызвал в зал заседаний службу безопасности и объявил перерыв.После возобновления заседания к трибуне вновь вышел Саркисян и продолжил свое выступление.

https://ria.ru/20210825/armeniya-1747140709.html

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Депутата правящей партии Армении закидали бутылками во время заседания Оппозиционные и провластные депутаты подрались в среду в парламенте Армении, передает корреспондент РИА Новости. 2021-08-25T11:35 true PT0M28S

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в мире, армения, сейран оганян