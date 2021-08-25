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Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5" - РИА Новости, 25.08.2021
Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
Третий пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк планируется в первой половине декабря, сообщили РИА Новости два источника в... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T03:08
2021-08-25T03:08
2021-08-25T03:08
хочу стать космонавтом
ангара (ракета)
плесецк (космодром)
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Третий пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк планируется в первой половине декабря, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли."Старт "Ангары-А5" с новым разгонным блоком "Персей" и макетом космического аппарата с Плесецка намечается в первой половине декабря", - сказал собеседник агентства.Другой источник подтвердил данную информацию.В июле третья "Ангара-А5" была отправлена на космодром.Ранее сообщалось, что Центр Хруничева по контракту с Минобороны РФ должен изготовить шесть ракет "Ангара-А5" для летных испытаний. Две из них уже улетели в 2014 и 2020 годах с разгонными блоками "Бриз-М" и макетами космических аппаратов.Кроме того, предприятию по заказу военного ведомства предстоит произвести четыре серийные ракеты "Ангара-А5". В декабре 2020 года генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал, что они будут поставлены заказчику в 2022-2024 годах."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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ангара (ракета), плесецк (космодром), россия
Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
Источники: следующий запуск ракеты "Ангара-А5" с Плесецка намечается в декабре
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Третий пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк
планируется в первой половине декабря, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
"Старт "Ангары-А5" с новым разгонным блоком "Персей" и макетом космического аппарата с Плесецка намечается в первой половине декабря", - сказал собеседник агентства.
Другой источник подтвердил данную информацию.
В июле третья "Ангара-А5" была отправлена на космодром.
Ранее сообщалось, что Центр Хруничева по контракту с Минобороны РФ должен изготовить шесть ракет "Ангара-А5"
для летных испытаний. Две из них уже улетели в 2014 и 2020 годах с разгонными блоками "Бриз-М" и макетами космических аппаратов.
Кроме того, предприятию по заказу военного ведомства предстоит произвести четыре серийные ракеты "Ангара-А5". В декабре 2020 года генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал, что они будут поставлены заказчику в 2022-2024 годах.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".