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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210825/aktsiya-1747242460.html
Николаев: участники акции "Чистая Арктика" собрали уже 70 тонн металлолома
Николаев: участники акции "Чистая Арктика" собрали уже 70 тонн металлолома - РИА Новости, 25.08.2021
Николаев: участники акции "Чистая Арктика" собрали уже 70 тонн металлолома
Студенты-волонтеры проекта "Чистая Арктика", участвующие в экологическом субботнике в якутском поселке Тикси, уже собрали около 70 тонн металлолома, а за все... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:20
2021-08-25T18:20
республика саха (якутия)
арктика
айсен николаев
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Студенты-волонтеры проекта "Чистая Арктика", участвующие в экологическом субботнике в якутском поселке Тикси, уже собрали около 70 тонн металлолома, а за все три дня стартовой миссии проекта предполагается собрать до 300 тонн металла и 250 кубометров других отходов, сообщил глава Якутии Айсен Николаев."В Якутии на долю арктических территорий приходится более 80% скоплений металлолома. Очистить побережье Северного Ледовитого океана от ржавых бочек и металлических конструкций - задача, решить которую можно только объединенными усилиями власти, бизнеса и волонтёрского сообщества. Без "генеральной уборки" в Арктике, на важность которой не раз обращал внимание президент страны, невозможно говорить о новых стандартах качества жизни людей, живущих и работающих здесь", - сказал Николаев.Он сообщил, что всего в рамках реализации проекта "Чистая Арктика" за пять ближайших лет предстоит вывезти около 100 тысяч тонн лома из арктических районов республики.Николаев напомнил, что Якутия стала первым субъектом РФ, где была разработана и принята региональная стратегия развития Арктической зоны.
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арктика, айсен николаев
18:20 25.08.2021
 

Николаев: участники акции "Чистая Арктика" собрали уже 70 тонн металлолома

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГлава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости
Глава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Студенты-волонтеры проекта "Чистая Арктика", участвующие в экологическом субботнике в якутском поселке Тикси, уже собрали около 70 тонн металлолома, а за все три дня стартовой миссии проекта предполагается собрать до 300 тонн металла и 250 кубометров других отходов, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
"В Якутии на долю арктических территорий приходится более 80% скоплений металлолома. Очистить побережье Северного Ледовитого океана от ржавых бочек и металлических конструкций - задача, решить которую можно только объединенными усилиями власти, бизнеса и волонтёрского сообщества. Без "генеральной уборки" в Арктике, на важность которой не раз обращал внимание президент страны, невозможно говорить о новых стандартах качества жизни людей, живущих и работающих здесь", - сказал Николаев.
Он сообщил, что всего в рамках реализации проекта "Чистая Арктика" за пять ближайших лет предстоит вывезти около 100 тысяч тонн лома из арктических районов республики.
"Для этого потребуется не только его собрать на местах, но и создать систему сбора и транспортировки — от пунктов приёма до вопросов логистики. Первая партия груза, собранная волонтёрами с помощью местных жителей в Тикси, на барже будет доставлена на железнодорожную станцию Нижний Бестях, откуда отправится на переплавку", - уточнил глава Якутии.
Николаев напомнил, что Якутия стала первым субъектом РФ, где была разработана и принята региональная стратегия развития Арктической зоны.
"Документ был подписан мной год назад, в августе 2020 года, его реализация позволит совершить рывок в социально-экономическом развитии этих территорий и повысить качество жизни якутян. И в этом плане огромное значение здесь имеет не только совершенствование транспортной и социальной инфраструктуры, но и вопросы улучшения экологии, а именно ликвидации экологического ущерба, накопленного еще с советского периода", - заключил он.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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Республика Саха (Якутия)АрктикаАйсен Николаев
 
 
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