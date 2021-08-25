https://ria.ru/20210825/aktsiya-1747242460.html

Николаев: участники акции "Чистая Арктика" собрали уже 70 тонн металлолома

Николаев: участники акции "Чистая Арктика" собрали уже 70 тонн металлолома - РИА Новости, 25.08.2021

Николаев: участники акции "Чистая Арктика" собрали уже 70 тонн металлолома

Студенты-волонтеры проекта "Чистая Арктика", участвующие в экологическом субботнике в якутском поселке Тикси, уже собрали около 70 тонн металлолома, а за все... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T18:20

2021-08-25T18:20

2021-08-25T18:20

республика саха (якутия)

арктика

айсен николаев

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Студенты-волонтеры проекта "Чистая Арктика", участвующие в экологическом субботнике в якутском поселке Тикси, уже собрали около 70 тонн металлолома, а за все три дня стартовой миссии проекта предполагается собрать до 300 тонн металла и 250 кубометров других отходов, сообщил глава Якутии Айсен Николаев."В Якутии на долю арктических территорий приходится более 80% скоплений металлолома. Очистить побережье Северного Ледовитого океана от ржавых бочек и металлических конструкций - задача, решить которую можно только объединенными усилиями власти, бизнеса и волонтёрского сообщества. Без "генеральной уборки" в Арктике, на важность которой не раз обращал внимание президент страны, невозможно говорить о новых стандартах качества жизни людей, живущих и работающих здесь", - сказал Николаев.Он сообщил, что всего в рамках реализации проекта "Чистая Арктика" за пять ближайших лет предстоит вывезти около 100 тысяч тонн лома из арктических районов республики.Николаев напомнил, что Якутия стала первым субъектом РФ, где была разработана и принята региональная стратегия развития Арктической зоны.

https://ria.ru/20210806/pozharnye-1744756151.html

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, айсен николаев