Николаев: участники акции "Чистая Арктика" собрали уже 70 тонн металлолома
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Студенты-волонтеры проекта "Чистая Арктика", участвующие в экологическом субботнике в якутском поселке Тикси, уже собрали около 70 тонн металлолома, а за все три дня стартовой миссии проекта предполагается собрать до 300 тонн металла и 250 кубометров других отходов, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
"В Якутии на долю арктических территорий приходится более 80% скоплений металлолома. Очистить побережье Северного Ледовитого океана от ржавых бочек и металлических конструкций - задача, решить которую можно только объединенными усилиями власти, бизнеса и волонтёрского сообщества. Без "генеральной уборки" в Арктике, на важность которой не раз обращал внимание президент страны, невозможно говорить о новых стандартах качества жизни людей, живущих и работающих здесь", - сказал Николаев.
Он сообщил, что всего в рамках реализации проекта "Чистая Арктика" за пять ближайших лет предстоит вывезти около 100 тысяч тонн лома из арктических районов республики.
"Для этого потребуется не только его собрать на местах, но и создать систему сбора и транспортировки — от пунктов приёма до вопросов логистики. Первая партия груза, собранная волонтёрами с помощью местных жителей в Тикси, на барже будет доставлена на железнодорожную станцию Нижний Бестях, откуда отправится на переплавку", - уточнил глава Якутии.
Николаев напомнил, что Якутия стала первым субъектом РФ, где была разработана и принята региональная стратегия развития Арктической зоны.
"Документ был подписан мной год назад, в августе 2020 года, его реализация позволит совершить рывок в социально-экономическом развитии этих территорий и повысить качество жизни якутян. И в этом плане огромное значение здесь имеет не только совершенствование транспортной и социальной инфраструктуры, но и вопросы улучшения экологии, а именно ликвидации экологического ущерба, накопленного еще с советского периода", - заключил он.