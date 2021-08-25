https://ria.ru/20210825/afganistan-1747271017.html

Российский посол оценил число сторонников ИГ* в Афганистане

Российский посол оценил число сторонников ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 25.08.2021

Российский посол оценил число сторонников ИГ* в Афганистане

Сторонники террористического "Исламского государства"* "спрятались" и не сталкиваются с талибами (террористическое движение "Талибан"* запрещено в РФ), так как... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T22:43

2021-08-25T22:43

2021-08-25T22:43

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

нато

исламское государство

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сторонники террористического "Исламского государства"* "спрятались" и не сталкиваются с талибами (террористическое движение "Талибан"* запрещено в РФ), так как их в Афганистане всего четыре тысячи, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Я так понимаю, что игиловцы спрятались, потому что стычек нет. Игиловцев не много, их четыре тысячи, поэтому, собственно говоря, какое-то лобовое столкновение понятно чем закончится, поэтому они спрятались", - сказал он в эфире "Соловьев.Live".В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенное в России террористическое движение

https://ria.ru/20210820/pentagon-1746635677.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, исламское государство, россия, дмитрий жирнов