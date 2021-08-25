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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210825/afganistan-1747271017.html
Российский посол оценил число сторонников ИГ* в Афганистане
Российский посол оценил число сторонников ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 25.08.2021
Российский посол оценил число сторонников ИГ* в Афганистане
Сторонники террористического "Исламского государства"* "спрятались" и не сталкиваются с талибами (террористическое движение "Талибан"* запрещено в РФ), так как... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T22:43
2021-08-25T22:43
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
нато
исламское государство
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сторонники террористического "Исламского государства"* "спрятались" и не сталкиваются с талибами (террористическое движение "Талибан"* запрещено в РФ), так как их в Афганистане всего четыре тысячи, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Я так понимаю, что игиловцы спрятались, потому что стычек нет. Игиловцев не много, их четыре тысячи, поэтому, собственно говоря, какое-то лобовое столкновение понятно чем закончится, поэтому они спрятались", - сказал он в эфире "Соловьев.Live".В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенное в России террористическое движение
https://ria.ru/20210820/pentagon-1746635677.html
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
сша
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, исламское государство, россия, дмитрий жирнов
22:43 25.08.2021
 
Российский посол оценил число сторонников ИГ* в Афганистане

Посол России Жирнов: сторонники ИГ"* в Афганистане осталось не много, всего четыре тысячи

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг радикальной исламистской организации "Исламское государство"
Флаг радикальной исламистской организации Исламское государство - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сторонники террористического "Исламского государства"* "спрятались" и не сталкиваются с талибами (террористическое движение "Талибан"* запрещено в РФ), так как их в Афганистане всего четыре тысячи, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Я так понимаю, что игиловцы спрятались, потому что стычек нет. Игиловцев не много, их четыре тысячи, поэтому, собственно говоря, какое-то лобовое столкновение понятно чем закончится, поэтому они спрятались", - сказал он в эфире "Соловьев.Live".
Боевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 22:31
Пентагон заявил о присутствии ИГИЛ* в Афганистане
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенное в России террористическое движение
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 18:19Инфографика
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанНАТОИсламское государствоРоссияДмитрий Жирнов
 
 
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