Российский посол оценил число сторонников ИГ* в Афганистане
Посол России Жирнов: сторонники ИГ"* в Афганистане осталось не много, всего четыре тысячи
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг радикальной исламистской организации "Исламское государство"
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сторонники террористического "Исламского государства"* "спрятались" и не сталкиваются с талибами (террористическое движение "Талибан"* запрещено в РФ), так как их в Афганистане всего четыре тысячи, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Я так понимаю, что игиловцы спрятались, потому что стычек нет. Игиловцев не много, их четыре тысячи, поэтому, собственно говоря, какое-то лобовое столкновение понятно чем закончится, поэтому они спрятались", - сказал он в эфире "Соловьев.Live".
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В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенное в России террористическое движение
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