20:31 25.08.2021 (обновлено: 21:04 25.08.2021)
Минобороны Турции сообщило о выводе войск из Афганистана
Минобороны Турции сообщило о начале вывода вооруженных сил из Афганистана
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкТурецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан
АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о начале возвращения турецких военных из Афганистана.
Ранее Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий, однако представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что талибы хотят хороших отношений с Турцией, но при этом не хотят видеть турецких солдат в Афганистане.
"Турецкие военные, с успехом выполнив свой долг в Афганистане, с честью возвращаются на родину. После проведения переговоров и оценки текущей ситуации и создавшихся условий, была начата эвакуация турецких военных", - сообщило турецкое военное ведомство.
Отмечается, что турецкие военные находились в Афганистане с 2002 года "в рамках миссий ООН, НАТО и двухсторонних соглашений, чтобы внести свой вклад в мир, спокойствие и стабильность".
"После того, как США и НАТО объявили, что покинут Афганистан, Турция заявляла, что будет продолжать оставаться там до тех пор, пока этого хочет афганский народ, и при определенных обстоятельствах была готова сохранить ответственность за безопасное функционирование международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, как это было в течение шести лет", - сообщило минобороны Турции.
Согласно сообщению, турецкие военные участвовали в пресечении недавних беспорядков в аэропорту Кабула и обеспечили его безопасное функционирование, эвакуировав из Афганистана 1129 гражданских лиц.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Террористическая организация, запрещена в России