https://ria.ru/20210825/afganistan-1747261543.html

Минобороны Турции сообщило о выводе войск из Афганистана

Минобороны Турции сообщило о выводе войск из Афганистана - РИА Новости, 25.08.2021

Минобороны Турции сообщило о выводе войск из Афганистана

Минобороны Турции сообщило о начале возвращения турецких военных из Афганистана. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T20:31

2021-08-25T20:31

2021-08-25T21:04

в мире

сша

афганистан

нато

панджшер (провинция)

минобороны турции

захват власти в афганистане талибами

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575025793_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_33ea00ac36442e121a72267976b9b326.jpg

АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о начале возвращения турецких военных из Афганистана.Ранее Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий, однако представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что талибы хотят хороших отношений с Турцией, но при этом не хотят видеть турецких солдат в Афганистане."Турецкие военные, с успехом выполнив свой долг в Афганистане, с честью возвращаются на родину. После проведения переговоров и оценки текущей ситуации и создавшихся условий, была начата эвакуация турецких военных", - сообщило турецкое военное ведомство.Отмечается, что турецкие военные находились в Афганистане с 2002 года "в рамках миссий ООН, НАТО и двухсторонних соглашений, чтобы внести свой вклад в мир, спокойствие и стабильность"."После того, как США и НАТО объявили, что покинут Афганистан, Турция заявляла, что будет продолжать оставаться там до тех пор, пока этого хочет афганский народ, и при определенных обстоятельствах была готова сохранить ответственность за безопасное функционирование международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, как это было в течение шести лет", - сообщило минобороны Турции.Согласно сообщению, турецкие военные участвовали в пресечении недавних беспорядков в аэропорту Кабула и обеспечили его безопасное функционирование, эвакуировав из Афганистана 1129 гражданских лиц.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210823/bezhentsy-1746930909.html

https://ria.ru/20210825/taliban-1747168508.html

сша

афганистан

панджшер (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, нато, панджшер (провинция), минобороны турции