Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210825/afganistan-1747261543.html
Минобороны Турции сообщило о выводе войск из Афганистана
Минобороны Турции сообщило о выводе войск из Афганистана - РИА Новости, 25.08.2021
Минобороны Турции сообщило о выводе войск из Афганистана
Минобороны Турции сообщило о начале возвращения турецких военных из Афганистана. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T20:31
2021-08-25T21:04
в мире
сша
афганистан
нато
панджшер (провинция)
минобороны турции
захват власти в афганистане талибами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575025793_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_33ea00ac36442e121a72267976b9b326.jpg
АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о начале возвращения турецких военных из Афганистана.Ранее Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий, однако представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что талибы хотят хороших отношений с Турцией, но при этом не хотят видеть турецких солдат в Афганистане."Турецкие военные, с успехом выполнив свой долг в Афганистане, с честью возвращаются на родину. После проведения переговоров и оценки текущей ситуации и создавшихся условий, была начата эвакуация турецких военных", - сообщило турецкое военное ведомство.Отмечается, что турецкие военные находились в Афганистане с 2002 года "в рамках миссий ООН, НАТО и двухсторонних соглашений, чтобы внести свой вклад в мир, спокойствие и стабильность"."После того, как США и НАТО объявили, что покинут Афганистан, Турция заявляла, что будет продолжать оставаться там до тех пор, пока этого хочет афганский народ, и при определенных обстоятельствах была готова сохранить ответственность за безопасное функционирование международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, как это было в течение шести лет", - сообщило минобороны Турции.Согласно сообщению, турецкие военные участвовали в пресечении недавних беспорядков в аэропорту Кабула и обеспечили его безопасное функционирование, эвакуировав из Афганистана 1129 гражданских лиц.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210823/bezhentsy-1746930909.html
https://ria.ru/20210825/taliban-1747168508.html
сша
афганистан
панджшер (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575025793_119:0:1000:661_1920x0_80_0_0_7ee4d8670c342575108c03ea9767992e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, афганистан, нато, панджшер (провинция), минобороны турции
20:31 25.08.2021 (обновлено: 21:04 25.08.2021)
 
Минобороны Турции сообщило о выводе войск из Афганистана

Минобороны Турции сообщило о начале вывода вооруженных сил из Афганистана

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкТурецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан
Турецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 25 авг – РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о начале возвращения турецких военных из Афганистана.
Ранее Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий, однако представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что талибы хотят хороших отношений с Турцией, но при этом не хотят видеть турецких солдат в Афганистане.
Штаб-квартира правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 18:57
В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана
"Турецкие военные, с успехом выполнив свой долг в Афганистане, с честью возвращаются на родину. После проведения переговоров и оценки текущей ситуации и создавшихся условий, была начата эвакуация турецких военных", - сообщило турецкое военное ведомство.
Отмечается, что турецкие военные находились в Афганистане с 2002 года "в рамках миссий ООН, НАТО и двухсторонних соглашений, чтобы внести свой вклад в мир, спокойствие и стабильность".
"После того, как США и НАТО объявили, что покинут Афганистан, Турция заявляла, что будет продолжать оставаться там до тех пор, пока этого хочет афганский народ, и при определенных обстоятельствах была готова сохранить ответственность за безопасное функционирование международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, как это было в течение шести лет", - сообщило минобороны Турции.
Согласно сообщению, турецкие военные участвовали в пресечении недавних беспорядков в аэропорту Кабула и обеспечили его безопасное функционирование, эвакуировав из Афганистана 1129 гражданских лиц.
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 12:20
"Талибан"* заявил о скором мирном соглашении с сопротивлением
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Террористическая организация, запрещена в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанНАТОПанджшер (провинция)Минобороны Турции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
03:00Юристы рассказали о причинах отказа в страховых выплатах за жилье
02:54Посол заявил, что британцам впредь будет сложнее войти в российские воды
02:51Россия направила в МИД Британии 54 ноты по делу Скрипалей
02:48Посол России в Британии оценил отношения двух стран
Лента новостейМолния