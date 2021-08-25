14:48 25.08.2021 (обновлено: 15:10 25.08.2021)
Меркель назвала ситуацию в Афганистане горькой для НАТО
Канцлер ФРГ Меркель назвала ситуацию в Афганистане чудовищной для народа и горькой для НАТО
© REUTERS / Odd AndersenКанцлер Германии Ангела Меркель выступает с заявлением по Афганистану в Берлине, Германия
БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Развитие событий в Афганистане, где талибы с оружием в руках узурпировали власть, стало трагедией для многих граждан, положение в этой стране является горьким для НАТО, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Развитие (событий в Афганистане) в последние дни чудовищно. Для многих оно стало трагедией, особенно для тех, кто выступал за свободное общество, демократию и образование и сейчас должен бояться за свою безопасность. Это горькое развитие для всех союзников, которые после терактов 11 сентября 2001 года сражались с терроризмом", - сказала Меркель, выступая в среду в бундестаге.
Она также отметила, что тот факт, что после вывода иностранных войск из Афганистана местное правительство и армия "окажутся под политическим и военным давлением", был общеизвестен. При этом зарубежные партнеры Кабула "недооценили, как повсеместно и быстро афганские силы после вывода войск прекратят сопротивление талибам или вообще не захотят его оказать", добавила Меркель.
Она указала, что эвакуация из Кабула стала "самой крупной операцией такого рода в истории бундесвера". Более 4 600 человек вывезены из Афганистана немецкими военными, почти половина из них - женщины, сказала канцлер. В миссии бундесвера в аэропорту Кабула и в Ташкенте в настоящее время участвуют почти 500 солдат и технических сотрудников, добавила она.
Правительство ФРГ постановило 18 августа направить в бундестаг запрос о подтверждении мандата о военной миссии вооруженных сил ФРГ для эвакуации немецких граждан и местных сотрудников из Афганистана. Переброска сил была начата с 16 августа, в операции смогут принять участие до 600 солдат бундесвера, заявили в кабмине Германии. Для рассмотрения данного мандата бундестаг ФРГ собрался на экстренное заседания 25 августа, прервав летние каникулы.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы в первой декаде августа активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.