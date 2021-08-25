https://ria.ru/20210825/afganistan-1747187082.html

Австрия призвала не допустить, чтобы Афганистан стал инкубатором терроризма

Австрия призвала не допустить, чтобы Афганистан стал инкубатором терроризма - РИА Новости, 25.08.2021

Австрия призвала не допустить, чтобы Афганистан стал инкубатором терроризма

Надо сделать все необходимое, чтобы Афганистан не стал инкубатором международного терроризма, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:53

2021-08-25T13:53

2021-08-25T15:56

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

мид австрии

панджшер (провинция)

александер шалленберг

россия

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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Надо сделать все необходимое, чтобы Афганистан не стал инкубатором международного терроризма, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг."Это самая острая тема на международной повестке дня. Я думаю, мы согласны в том, что мы как международное сообщество должны сделать все, что в наших силах, чтобы не допустить, чтобы Афганистан снова стал инкубатором международного терроризма или чтобы двигалась огромная волна миграции. Теперь нам следует помогать проживающим в этом регионе людям", - сказал Шалленберг на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Нам нельзя проснуться лишь тогда, когда миграционная волна уже дойдет до наших границ, хоть до российских, хоть до наших", - добавил австрийский министр.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210825/afganistan-1747137685.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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