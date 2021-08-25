13:53 25.08.2021 (обновлено: 15:56 25.08.2021)
Австрия призвала не допустить, чтобы Афганистан стал инкубатором терроризма
Глава МИД Австрии Шалленберг: надо сделать все, чтобы Афганистан не стал инкубатором терроризма
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр европейских и международных дел Австрии Александр Шалленберг во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Надо сделать все необходимое, чтобы Афганистан не стал инкубатором международного терроризма, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"Это самая острая тема на международной повестке дня. Я думаю, мы согласны в том, что мы как международное сообщество должны сделать все, что в наших силах, чтобы не допустить, чтобы Афганистан снова стал инкубатором международного терроризма или чтобы двигалась огромная волна миграции. Теперь нам следует помогать проживающим в этом регионе людям", - сказал Шалленберг на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Нам нельзя проснуться лишь тогда, когда миграционная волна уже дойдет до наших границ, хоть до российских, хоть до наших", - добавил австрийский министр.
В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России