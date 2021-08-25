https://ria.ru/20210825/afganistan-1747186157.html

Контакты с талибами согласуют с международными партнерами, заявила Меркель

Контакты с талибами согласуют с международными партнерами, заявила Меркель - РИА Новости, 25.08.2021

Контакты с талибами согласуют с международными партнерами, заявила Меркель

Контакты с талибами (движение "Талибан"*), узурпировавшими власть в Афганистане, будут согласованы с международными партнерами, этот диалог должен быть... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:50

2021-08-25T13:50

2021-08-25T14:12

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БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Контакты с талибами (движение "Талибан"*), узурпировавшими власть в Афганистане, будут согласованы с международными партнерами, этот диалог должен быть продолжен, данный вопрос был обсужден с президентом России Владимиром Путиным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель."Новая реальность горька, но нам нужно с ней справиться. Нашей целью должно быть сохранение как можно больше изменений, которые произошли в Афганистане в последние 20 лет. Об этом международное сообщество должно говорить в том числе с "Талибаном", безусловных договоренностей не может и не должно быть. Нам всем ясно: это будет сложно, но мы должны попытаться... Будем тесно согласовывать свои действия с европейскими и международными партнерами. В ЕС, НАТО и G7 консультации уже стартовали, я также говорила об этом с российским президентом (Владимиром) Путиным, этот диалог должен быть продолжен", - сказала Меркель, выступая в бундестаге.Правительство Германии постановило 18 августа направить в бундестаг запрос о подтверждении мандата о военной миссии вооруженных сил ФРГ для эвакуации немецких граждан и местных сотрудников из Афганистана. Переброска сил была начата с 16 августа, в операции смогут принять участие до 600 солдат бундесвера, заявили в кабмине Германии. Для рассмотрения данного мандата бундестаг ФРГ собрался на экстренное заседания 25 августа, прервав летние каникулы.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) в первой декаде августа активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210825/afganistan-1747187082.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210825/afganistan-1747148279.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, владимир путин, ангела меркель, нато, g7, россия