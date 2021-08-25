13:41 25.08.2021 (обновлено: 14:30 25.08.2021)
Афганистан может стать очагом терроризма, заявила Меркель
Канцлер Германии Меркель: Афганистан может стать очагом терроризма после вывода войск НАТО
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Афганистан может стать очагом терроризма после вывода войск НАТО, этому нужно противостоять, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в среду в бундестаге.
"Мы достигли цели, поставленной в 2001 году, в начале миссии. С тех пор из Афганистана больше не исходили международные теракты. Это был конкретный вклад в безопасность нашей страны, заслуга наших солдат... Но мы не должны закрывать глаза на то, что с выводом войск союзников Афганистан может вновь стать очагом угрозы международного терроризма, этого нужно избежать", - заявила Меркель.
Правительство ФРГ постановило 18 августа направить в бундестаг запрос о подтверждении мандата о военной миссии вооруженных сил Германии для эвакуации немецких граждан и местных сотрудников из Афганистана. Переброска сил была начата 16 августа, в операции смогут принять участие до 600 солдат бундесвера, заявили в кабмине Германии. Для рассмотрения данного мандата бундестаг ФРГ собрался на экстренное заседания 25 августа, прервав летние каникулы.