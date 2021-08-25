https://ria.ru/20210825/afganistan-1747185445.html

Афганистан может стать очагом терроризма, заявила Меркель

Афганистан может стать очагом терроризма, заявила Меркель - РИА Новости, 25.08.2021

Афганистан может стать очагом терроризма, заявила Меркель

Афганистан может стать очагом терроризма после вывода войск НАТО, этому нужно противостоять, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в среду в бундестаге. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:41

2021-08-25T13:41

2021-08-25T14:30

в мире

афганистан

нато

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БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Афганистан может стать очагом терроризма после вывода войск НАТО, этому нужно противостоять, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в среду в бундестаге.Правительство ФРГ постановило 18 августа направить в бундестаг запрос о подтверждении мандата о военной миссии вооруженных сил Германии для эвакуации немецких граждан и местных сотрудников из Афганистана. Переброска сил была начата 16 августа, в операции смогут принять участие до 600 солдат бундесвера, заявили в кабмине Германии. Для рассмотрения данного мандата бундестаг ФРГ собрался на экстренное заседания 25 августа, прервав летние каникулы.

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746761850.html

афганистан

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2021

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в мире, афганистан, нато