Песков прокомментировал просьбу афганцев помочь с эвакуацией
Пресс-секретарь президента Песков: в Москве проанализируют просьбу афганцев помочь с эвакуацией
© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
© AP Photo / Shekib Rahmani
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Кремле видят и анализируют все обращения от граждан Афганистана с просьбами помочь им покинуть страну, это касается и студентов военных вузов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим, мы фиксируем все эти обращения. Эта информация у нас анализируется. Больше мне сейчас сказать нечего", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия эвакуировать афганцев и членов их семей, в том числе выпускников российских военных вузов, которые обратились с таким открытым письмом в российским властям.
Он отметил, что ситуация непростая, и вряд ли можно в деталях обсуждать ее в мегафонном формате. Песков добавил, что позиция по текущим афганцам - студентам росийских вузов - пока не сформулирована.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) в первой декаде августа активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.