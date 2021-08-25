https://ria.ru/20210825/afganistan-1747175633.html

Песков прокомментировал просьбу афганцев помочь с эвакуацией

Песков прокомментировал просьбу афганцев помочь с эвакуацией - РИА Новости, 25.08.2021

Песков прокомментировал просьбу афганцев помочь с эвакуацией

В Кремле видят и анализируют все обращения от граждан Афганистана с просьбами помочь им покинуть страну, это касается и студентов военных вузов, заявил... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:52

2021-08-25T12:52

2021-08-25T12:52

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

дмитрий песков

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746731889_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_aad591d2b9a5615ae77ddb067a0c9ff0.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Кремле видят и анализируют все обращения от граждан Афганистана с просьбами помочь им покинуть страну, это касается и студентов военных вузов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видим, мы фиксируем все эти обращения. Эта информация у нас анализируется. Больше мне сейчас сказать нечего", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия эвакуировать афганцев и членов их семей, в том числе выпускников российских военных вузов, которые обратились с таким открытым письмом в российским властям.Он отметил, что ситуация непростая, и вряд ли можно в деталях обсуждать ее в мегафонном формате. Песков добавил, что позиция по текущим афганцам - студентам росийских вузов - пока не сформулирована.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) в первой декаде августа активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210825/evakuatsiya-1747129294.html

https://ria.ru/20210825/afganistan-1747174668.html

сша

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, дмитрий песков, нато, россия