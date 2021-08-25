https://ria.ru/20210825/afganistan-1747175071.html

В Кремле пообещали обеспечить безопасность россиян в Афганистане

В Кремле пообещали обеспечить безопасность россиян в Афганистане - РИА Новости, 25.08.2021

В Кремле пообещали обеспечить безопасность россиян в Афганистане

Безопасность россиян в Афганистане остается безусловным приоритетом, предпринимаются все усилия для ее обеспечения, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:51

2021-08-25T12:51

2021-08-25T12:51

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

дмитрий песков

нато

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Безопасность россиян в Афганистане остается безусловным приоритетом, предпринимаются все усилия для ее обеспечения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безопасность россиян остается безусловным приоритетом, для ее обеспечения будет делаться то, что необходимо", - сказал Песков журналистам.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы (движение "Талибан"*) в первой декаде августа активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210825/afganistan-1747137685.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, дмитрий песков, нато, россия