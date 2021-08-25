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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210825/afganistan-1747174668.html
Ситуация в Афганистане остается крайне напряженной, заявил Песков
Ситуация в Афганистане остается крайне напряженной, заявил Песков - РИА Новости, 25.08.2021
Ситуация в Афганистане остается крайне напряженной, заявил Песков
Ситуация в Афганистане остается крайне напряженной, Москва отслеживает обстановку в стране и сохраняет обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:49
2021-08-25T12:51
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане остается крайне напряженной, Москва отслеживает обстановку в стране и сохраняет обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы, еще раз повторяю, очень внимательно наблюдаем за происходящим. Вы знаете, что у нас есть определенные свои процессы на сей счёт, вы наверное видели сообщения министерства обороны. Мы видели информацию о том, что сами талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) в качестве крайнего срока для вывоза установили якобы 31 августа. Знаем, что эта тема обсуждалась на внеочередном экстренном саммите "семёрки". Ситуация развивается. Время поджимает. Ситуация остается крайне напряженной, мы по-прежнему самым тщательным образом ее отслеживаем и сохраняем нашу обеспокоенность", - сказал Песков журналистам."Что касается терактов, можно констатировать лишь одно, что на территории Афганистана помимо талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое), находятся еще и игиловцы (ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России). Они не являются коренным жителями этой страны, но речь идет о настоящих террористах. Поэтому, конечно же, террористическая угроза в Афганистане весьма и весьма высока", - сказал Песков журналистам.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) в первой декаде августа активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
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в мире, талибан, афганистан, дмитрий песков, россия
12:49 25.08.2021 (обновлено: 12:51 25.08.2021)
 
Ситуация в Афганистане остается крайне напряженной, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: ситуация в Афганистане остается крайне напряженной

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Ситуация в Афганистане остается крайне напряженной, Москва отслеживает обстановку в стране и сохраняет обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы, еще раз повторяю, очень внимательно наблюдаем за происходящим. Вы знаете, что у нас есть определенные свои процессы на сей счёт, вы наверное видели сообщения министерства обороны. Мы видели информацию о том, что сами талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) в качестве крайнего срока для вывоза установили якобы 31 августа. Знаем, что эта тема обсуждалась на внеочередном экстренном саммите "семёрки". Ситуация развивается. Время поджимает. Ситуация остается крайне напряженной, мы по-прежнему самым тщательным образом ее отслеживаем и сохраняем нашу обеспокоенность", - сказал Песков журналистам.
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"Что касается терактов, можно констатировать лишь одно, что на территории Афганистана помимо талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое), находятся еще и игиловцы (ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России). Они не являются коренным жителями этой страны, но речь идет о настоящих террористах. Поэтому, конечно же, террористическая угроза в Афганистане весьма и весьма высока", - сказал Песков журналистам.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) в первой декаде августа активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанДмитрий ПесковРоссия
 
 
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