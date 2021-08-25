Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210825/afganistan-1747135085.html
США могли избежать коллапса в Афганистане, считает бывший дипломат
США могли избежать коллапса в Афганистане, считает бывший дипломат - РИА Новости, 25.08.2021
США могли избежать коллапса в Афганистане, считает бывший дипломат
США на протяжении 20-летней кампании в Афганистане имели достаточно возможностей наладить диалог с движением "Талибан"*, но предпочли принять участие в... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T08:35
2021-08-25T08:35
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
вашингтон (город)
талибан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746400214_0:309:3090:2047_1920x0_80_0_0_098f25ba0a95e747c66675b7f8840efc.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. США на протяжении 20-летней кампании в Афганистане имели достаточно возможностей наладить диалог с движением "Талибан"*, но предпочли принять участие в гражданской войне на стороне сил, которые дискредитировали себя в глазах собственного населения, заявил РИА Новости отставной американский дипломат Мэттью Хох.Собеседник агентства не согласен с расхожим мнением о том, что к поражению силовых структур и коллапсу правительства Афганистана привело решение нынешней администрации США вывести остатки контингента – общей численностью 2,5 тысячи военных. Успех талибов, по мнению Хоха, был запрограммирован безудержной коррупцией американских ставленников в Кабуле, на фоне которой воинственная оппозиция смотрелась более выигрышной альтернативой."США выбрали стезю оккупации и вписались в гражданскую войну. Я работал в госдепартаменте в 2009 году, и среди талибов были те, кто хотел переговоров... Но риторика "мы победим" ведет к поражению", - сказал Хох, который сейчас является старшим научным сотрудником Центра международной политики.США, по его словам, многое могли сделать иначе, в том числе включить представителей пуштунских племен, этнической базы "Талибана"*, в афганское правительство и не искать военного поражения талибов. Он утверждает, что еще в 2001 году талибы были готовы договариваться об условиях сдачи, но предложение было отвергнуто Вашингтоном, а афганское правительство развернуло гонения на пуштунов южных и восточных районов страны."Крупнейшие СМИ сейчас преподносят коллапс как решение (президента США Джо) Байдена вывести 2,5 тысячи военных. Но площадь Афганистана - 250 тысяч квадратных миль, и присутствие США составляло по одному солдату на каждые 100 квадратных миль", - сказал Хох.В условиях, когда, по его оценкам, из каждого доллара многомиллиардной американской помощи до адресатов доходило только десять центов, а остальное разворовывалось, афганская армия не желала воевать за правительство, а народ от него отвернулся."В Афганистане около 90 процентов населения живут на два доллара в день... "Талибан"* вдруг стал более предпочтительным вариантом", - сказал Хох.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747117305.html
https://ria.ru/20210824/bezhentsy-1747009984.html
сша
вашингтон (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746400214_364:251:2759:2047_1920x0_80_0_0_19d04326291bfe0f67823b4853fa5cf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, вашингтон (город), талибан, россия
08:35 25.08.2021
 
США могли избежать коллапса в Афганистане, считает бывший дипломат

Отставной дипломат Хох: у США было достаточно возможностей избежать коллапса в Афганистане

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула
Боевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. США на протяжении 20-летней кампании в Афганистане имели достаточно возможностей наладить диалог с движением "Талибан"*, но предпочли принять участие в гражданской войне на стороне сил, которые дискредитировали себя в глазах собственного населения, заявил РИА Новости отставной американский дипломат Мэттью Хох.
Собеседник агентства не согласен с расхожим мнением о том, что к поражению силовых структур и коллапсу правительства Афганистана привело решение нынешней администрации США вывести остатки контингента – общей численностью 2,5 тысячи военных. Успех талибов, по мнению Хоха, был запрограммирован безудержной коррупцией американских ставленников в Кабуле, на фоне которой воинственная оппозиция смотрелась более выигрышной альтернативой.
"США выбрали стезю оккупации и вписались в гражданскую войну. Я работал в госдепартаменте в 2009 году, и среди талибов были те, кто хотел переговоров... Но риторика "мы победим" ведет к поражению", - сказал Хох, который сейчас является старшим научным сотрудником Центра международной политики.
США, по его словам, многое могли сделать иначе, в том числе включить представителей пуштунских племен, этнической базы "Талибана"*, в афганское правительство и не искать военного поражения талибов. Он утверждает, что еще в 2001 году талибы были готовы договариваться об условиях сдачи, но предложение было отвергнуто Вашингтоном, а афганское правительство развернуло гонения на пуштунов южных и восточных районов страны.
Боевики движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 22:38Захват власти в Афганистане талибами
Талибы запретили вывозить из Афганистана доллары и исторические памятники
"Крупнейшие СМИ сейчас преподносят коллапс как решение (президента США Джо) Байдена вывести 2,5 тысячи военных. Но площадь Афганистана - 250 тысяч квадратных миль, и присутствие США составляло по одному солдату на каждые 100 квадратных миль", - сказал Хох.
В условиях, когда, по его оценкам, из каждого доллара многомиллиардной американской помощи до адресатов доходило только десять центов, а остальное разворовывалось, афганская армия не желала воевать за правительство, а народ от него отвернулся.
"В Афганистане около 90 процентов населения живут на два доллара в день... "Талибан"* вдруг стал более предпочтительным вариантом", - сказал Хох.
* Террористическая организация, запрещена в России
Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 13:00Захват власти в Афганистане талибами
В Кремле ответили на вопрос о статусе беженцев из Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАВашингтон (город)ТалибанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
03:00Юристы рассказали о причинах отказа в страховых выплатах за жилье
02:54Посол заявил, что британцам впредь будет сложнее войти в российские воды
02:51Россия направила в МИД Британии 54 ноты по делу Скрипалей
02:48Посол России в Британии оценил отношения двух стран
Лента новостейМолния