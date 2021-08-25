https://ria.ru/20210825/afganistan-1747135085.html
США могли избежать коллапса в Афганистане, считает бывший дипломат
США могли избежать коллапса в Афганистане, считает бывший дипломат - РИА Новости, 25.08.2021
США могли избежать коллапса в Афганистане, считает бывший дипломат
США на протяжении 20-летней кампании в Афганистане имели достаточно возможностей наладить диалог с движением "Талибан"*, но предпочли принять участие в... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T08:35
2021-08-25T08:35
2021-08-25T08:35
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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. США на протяжении 20-летней кампании в Афганистане имели достаточно возможностей наладить диалог с движением "Талибан"*, но предпочли принять участие в гражданской войне на стороне сил, которые дискредитировали себя в глазах собственного населения, заявил РИА Новости отставной американский дипломат Мэттью Хох.Собеседник агентства не согласен с расхожим мнением о том, что к поражению силовых структур и коллапсу правительства Афганистана привело решение нынешней администрации США вывести остатки контингента – общей численностью 2,5 тысячи военных. Успех талибов, по мнению Хоха, был запрограммирован безудержной коррупцией американских ставленников в Кабуле, на фоне которой воинственная оппозиция смотрелась более выигрышной альтернативой."США выбрали стезю оккупации и вписались в гражданскую войну. Я работал в госдепартаменте в 2009 году, и среди талибов были те, кто хотел переговоров... Но риторика "мы победим" ведет к поражению", - сказал Хох, который сейчас является старшим научным сотрудником Центра международной политики.США, по его словам, многое могли сделать иначе, в том числе включить представителей пуштунских племен, этнической базы "Талибана"*, в афганское правительство и не искать военного поражения талибов. Он утверждает, что еще в 2001 году талибы были готовы договариваться об условиях сдачи, но предложение было отвергнуто Вашингтоном, а афганское правительство развернуло гонения на пуштунов южных и восточных районов страны."Крупнейшие СМИ сейчас преподносят коллапс как решение (президента США Джо) Байдена вывести 2,5 тысячи военных. Но площадь Афганистана - 250 тысяч квадратных миль, и присутствие США составляло по одному солдату на каждые 100 квадратных миль", - сказал Хох.В условиях, когда, по его оценкам, из каждого доллара многомиллиардной американской помощи до адресатов доходило только десять центов, а остальное разворовывалось, афганская армия не желала воевать за правительство, а народ от него отвернулся."В Афганистане около 90 процентов населения живут на два доллара в день... "Талибан"* вдруг стал более предпочтительным вариантом", - сказал Хох.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, вашингтон (город), талибан, россия
США могли избежать коллапса в Афганистане, считает бывший дипломат
Отставной дипломат Хох: у США было достаточно возможностей избежать коллапса в Афганистане
ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. США
на протяжении 20-летней кампании в Афганистане
имели достаточно возможностей наладить диалог с движением "Талибан
"*, но предпочли принять участие в гражданской войне на стороне сил, которые дискредитировали себя в глазах собственного населения, заявил РИА Новости отставной американский дипломат Мэттью Хох.
Собеседник агентства не согласен с расхожим мнением о том, что к поражению силовых структур и коллапсу правительства Афганистана привело решение нынешней администрации США вывести остатки контингента – общей численностью 2,5 тысячи военных. Успех талибов, по мнению Хоха, был запрограммирован безудержной коррупцией американских ставленников в Кабуле
, на фоне которой воинственная оппозиция смотрелась более выигрышной альтернативой.
"США выбрали стезю оккупации и вписались в гражданскую войну. Я работал в госдепартаменте в 2009 году, и среди талибов были те, кто хотел переговоров... Но риторика "мы победим" ведет к поражению", - сказал Хох, который сейчас является старшим научным сотрудником Центра международной политики.
США, по его словам, многое могли сделать иначе, в том числе включить представителей пуштунских племен, этнической базы "Талибана"*, в афганское правительство и не искать военного поражения талибов. Он утверждает, что еще в 2001 году талибы были готовы договариваться об условиях сдачи, но предложение было отвергнуто Вашингтоном
, а афганское правительство развернуло гонения на пуштунов южных и восточных районов страны.
"Крупнейшие СМИ сейчас преподносят коллапс как решение (президента США Джо) Байдена вывести 2,5 тысячи военных. Но площадь Афганистана - 250 тысяч квадратных миль, и присутствие США составляло по одному солдату на каждые 100 квадратных миль", - сказал Хох.
В условиях, когда, по его оценкам, из каждого доллара многомиллиардной американской помощи до адресатов доходило только десять центов, а остальное разворовывалось, афганская армия не желала воевать за правительство, а народ от него отвернулся.
"В Афганистане около 90 процентов населения живут на два доллара в день... "Талибан"* вдруг стал более предпочтительным вариантом", - сказал Хох.
* Террористическая организация, запрещена в России