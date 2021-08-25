https://ria.ru/20210825/afganistan-1747124417.html

Пентагон подтвердил вывод из Афганистана нескольких сотен военнослужащих

Пентагон подтвердил вывод из Афганистана нескольких сотен военнослужащих - РИА Новости, 25.08.2021

Пентагон подтвердил вывод из Афганистана нескольких сотен военнослужащих

Пентагон подтвердил, что вывел из Афганистана несколько сотен военных США. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T01:45

2021-08-25T01:45

2021-08-25T01:45

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

джо байден

министерство обороны сша

джон кирби

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Пентагон подтвердил, что вывел из Афганистана несколько сотен военных США."Мы можем подтвердить сообщения об уходе из Афганистана нескольких сотен военнослужащих США", - говорится в заявлении представителя минобороны США Джона Кирби.По его словам, речь идет о штабных и вспомогательных сотрудниках, которые должны были покинуть аэропорт Кабула и чья работа там завершилась. "Это не повлияет на осуществляющуюся миссию", - заверил Кирби.Ранее президент США Джо Байден отправил в Кабул несколько тысяч военных, увеличив группировку США до более чем 6 тысяч человек. Это было сделано для обеспечения эвакуации американцев и работавших с ними афганцев, заявлял Байден.

https://ria.ru/20210824/afganistan-1747117305.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, министерство обороны сша, джон кирби, афганистан