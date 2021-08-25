https://ria.ru/20210825/afganistan-1747124417.html
Пентагон подтвердил вывод из Афганистана нескольких сотен военнослужащих
Пентагон подтвердил вывод из Афганистана нескольких сотен военнослужащих - РИА Новости, 25.08.2021
Пентагон подтвердил вывод из Афганистана нескольких сотен военнослужащих
Пентагон подтвердил, что вывел из Афганистана несколько сотен военных США. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T01:45
2021-08-25T01:45
2021-08-25T01:45
захват власти в афганистане талибами
в мире
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джо байден
министерство обороны сша
джон кирби
афганистан
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Пентагон подтвердил, что вывел из Афганистана несколько сотен военных США."Мы можем подтвердить сообщения об уходе из Афганистана нескольких сотен военнослужащих США", - говорится в заявлении представителя минобороны США Джона Кирби.По его словам, речь идет о штабных и вспомогательных сотрудниках, которые должны были покинуть аэропорт Кабула и чья работа там завершилась. "Это не повлияет на осуществляющуюся миссию", - заверил Кирби.Ранее президент США Джо Байден отправил в Кабул несколько тысяч военных, увеличив группировку США до более чем 6 тысяч человек. Это было сделано для обеспечения эвакуации американцев и работавших с ними афганцев, заявлял Байден.
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747117305.html
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в мире, сша, джо байден, министерство обороны сша, джон кирби, афганистан
Пентагон подтвердил вывод из Афганистана нескольких сотен военнослужащих
Пентагон подтвердил вывод из Афганистана нескольких сотен американских военных