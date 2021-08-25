Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210825/afganistan-1747124417.html
Пентагон подтвердил вывод из Афганистана нескольких сотен военнослужащих
Пентагон подтвердил вывод из Афганистана нескольких сотен военнослужащих - РИА Новости, 25.08.2021
Пентагон подтвердил вывод из Афганистана нескольких сотен военнослужащих
Пентагон подтвердил, что вывел из Афганистана несколько сотен военных США. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T01:45
2021-08-25T01:45
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
джо байден
министерство обороны сша
джон кирби
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Пентагон подтвердил, что вывел из Афганистана несколько сотен военных США."Мы можем подтвердить сообщения об уходе из Афганистана нескольких сотен военнослужащих США", - говорится в заявлении представителя минобороны США Джона Кирби.По его словам, речь идет о штабных и вспомогательных сотрудниках, которые должны были покинуть аэропорт Кабула и чья работа там завершилась. "Это не повлияет на осуществляющуюся миссию", - заверил Кирби.Ранее президент США Джо Байден отправил в Кабул несколько тысяч военных, увеличив группировку США до более чем 6 тысяч человек. Это было сделано для обеспечения эвакуации американцев и работавших с ними афганцев, заявлял Байден.
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747117305.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_521:381:2744:2048_1920x0_80_0_0_dfc06d1ff25632880a9b2a30a1e87a7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, джо байден, министерство обороны сша, джон кирби, афганистан
01:45 25.08.2021
 
Пентагон подтвердил вывод из Афганистана нескольких сотен военнослужащих

Пентагон подтвердил вывод из Афганистана нескольких сотен американских военных

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / Charles Dharapak
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Пентагон подтвердил, что вывел из Афганистана несколько сотен военных США.
"Мы можем подтвердить сообщения об уходе из Афганистана нескольких сотен военнослужащих США", - говорится в заявлении представителя минобороны США Джона Кирби.
Боевики движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 22:38Захват власти в Афганистане талибами
Талибы запретили вывозить из Афганистана доллары и исторические памятники
По его словам, речь идет о штабных и вспомогательных сотрудниках, которые должны были покинуть аэропорт Кабула и чья работа там завершилась. "Это не повлияет на осуществляющуюся миссию", - заверил Кирби.
Ранее президент США Джо Байден отправил в Кабул несколько тысяч военных, увеличив группировку США до более чем 6 тысяч человек. Это было сделано для обеспечения эвакуации американцев и работавших с ними афганцев, заявлял Байден.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАДжо БайденМинистерство обороны СШАДжон КирбиАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Минобороны эвакуирует россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
03:00Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Лента новостейМолния