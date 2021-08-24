Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/zoloto-1746957329.html
Аналитик рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом
Аналитик рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом - РИА Новости, 24.08.2021
Аналитик рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом
Сейчас нет валют, обеспеченных золотом, и вряд ли страны готовы вернуться к золотому стандарту, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T01:16
2021-08-24T01:16
экономика
совкомбанк
михаил васильев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599927305_0:59:3054:1777_1920x0_80_0_0_06b76784eef299d07cd44140181dfec8.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Сейчас нет валют, обеспеченных золотом, и вряд ли страны готовы вернуться к золотому стандарту, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.По его словам, в странах, чьи валюты были привязаны к золоту, выпуск денег ограничивался резервами золота. А запасы золота в свою очередь зависели от объемов добычи металла и уровнем внешней торговли. Конечно, такая система ограничивала банки в выдаче кредитов и в целом рост экономики, рассуждает аналитик.Васильев предполагает, что в случае возвращения России к золотому стандарту объем золота в резервах страны ограничивал бы объем кредитов в экономике. Чтобы вернуться к золотому стандарту, России, по его мнению, нужно или наращивать золото в резервах, или сокращать объем кредитов.Собеседник агентства считает более актуальным переход на цифровые валюты центральных банков, чтобы снизить роль доллара. И на этом начальном этапе, когда мировая финансовая система будет перестраиваться, возможен период нестабильности, который странам легче будет пережить с золотом в резервах.
https://ria.ru/20210822/valyuta-1746713782.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599927305_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa80d10938c81e441eb9170a65231980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, совкомбанк, михаил васильев, россия
01:16 24.08.2021
 
Аналитик рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом

Аналитик Васильев: в мире нет валют, обеспеченных золотом

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Сейчас нет валют, обеспеченных золотом, и вряд ли страны готовы вернуться к золотому стандарту, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
По его словам, в странах, чьи валюты были привязаны к золоту, выпуск денег ограничивался резервами золота. А запасы золота в свою очередь зависели от объемов добычи металла и уровнем внешней торговли. Конечно, такая система ограничивала банки в выдаче кредитов и в целом рост экономики, рассуждает аналитик.
Васильев предполагает, что в случае возвращения России к золотому стандарту объем золота в резервах страны ограничивал бы объем кредитов в экономике. Чтобы вернуться к золотому стандарту, России, по его мнению, нужно или наращивать золото в резервах, или сокращать объем кредитов.
"Объем денежной массы в российской экономике в шесть раз превышает объем запасов золота. При этом банки могут легко нарастить объем кредитов под потребности граждан и бизнеса", - объясняет эксперт.
Собеседник агентства считает более актуальным переход на цифровые валюты центральных банков, чтобы снизить роль доллара. И на этом начальном этапе, когда мировая финансовая система будет перестраиваться, возможен период нестабильности, который странам легче будет пережить с золотом в резервах.
Знак доллара и евро - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 02:12
Россиянам назвали признаки самых надежных валют
 
ЭкономикаСовкомбанкМихаил ВасильевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03Лавров призвал не делать экономические интересы заложником политических игр
15:01Лавров назвал цель встреч по Афганистану
15:00Лавров заявил, что Россия готова к встречи с пятеркой СБ ООН по Афганистану
14:59ЕК призвала привить 70% взрослых в Евросоюзе от COVID-19
14:54Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане
14:51Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии, заявил Лавров
14:51Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН
14:50Лавров назвал "Крымскую платформу" русофобской акцией
14:46В парламенте Армении во время выступления Пашиняна произошла стычка
14:43Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара
14:41В Киеве начался марш участников военной операции в Донбассе
14:40Путин уволил замглавы СК
14:39Мясников призвал не вызывать скорую помощь при коронавирусе
14:39В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским
14:39В "Векторе" оценили эффективность российских вакцин против коронавируса
14:38На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей
14:32Марион Котийяр разделит с Джонни Деппом премию фестиваля в Сан-Себастьяне
14:31В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями
14:29Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей
14:24Лавров привлек внимание МИД Венгрии к действиям НАТО в Европе
Лента новостейМолния