Аналитик рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом
Аналитик Васильев: в мире нет валют, обеспеченных золотом
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Сейчас нет валют, обеспеченных золотом, и вряд ли страны готовы вернуться к золотому стандарту, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
По его словам, в странах, чьи валюты были привязаны к золоту, выпуск денег ограничивался резервами золота. А запасы золота в свою очередь зависели от объемов добычи металла и уровнем внешней торговли. Конечно, такая система ограничивала банки в выдаче кредитов и в целом рост экономики, рассуждает аналитик.
Васильев предполагает, что в случае возвращения России к золотому стандарту объем золота в резервах страны ограничивал бы объем кредитов в экономике. Чтобы вернуться к золотому стандарту, России, по его мнению, нужно или наращивать золото в резервах, или сокращать объем кредитов.
"Объем денежной массы в российской экономике в шесть раз превышает объем запасов золота. При этом банки могут легко нарастить объем кредитов под потребности граждан и бизнеса", - объясняет эксперт.
Собеседник агентства считает более актуальным переход на цифровые валюты центральных банков, чтобы снизить роль доллара. И на этом начальном этапе, когда мировая финансовая система будет перестраиваться, возможен период нестабильности, который странам легче будет пережить с золотом в резервах.
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