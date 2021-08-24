https://ria.ru/20210824/zoloto-1746957329.html

Аналитик рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом

Аналитик рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом - РИА Новости, 24.08.2021

Аналитик рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом

Сейчас нет валют, обеспеченных золотом, и вряд ли страны готовы вернуться к золотому стандарту, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T01:16

2021-08-24T01:16

2021-08-24T01:16

экономика

совкомбанк

михаил васильев

россия

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Сейчас нет валют, обеспеченных золотом, и вряд ли страны готовы вернуться к золотому стандарту, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.По его словам, в странах, чьи валюты были привязаны к золоту, выпуск денег ограничивался резервами золота. А запасы золота в свою очередь зависели от объемов добычи металла и уровнем внешней торговли. Конечно, такая система ограничивала банки в выдаче кредитов и в целом рост экономики, рассуждает аналитик.Васильев предполагает, что в случае возвращения России к золотому стандарту объем золота в резервах страны ограничивал бы объем кредитов в экономике. Чтобы вернуться к золотому стандарту, России, по его мнению, нужно или наращивать золото в резервах, или сокращать объем кредитов.Собеседник агентства считает более актуальным переход на цифровые валюты центральных банков, чтобы снизить роль доллара. И на этом начальном этапе, когда мировая финансовая система будет перестраиваться, возможен период нестабильности, который странам легче будет пережить с золотом в резервах.

https://ria.ru/20210822/valyuta-1746713782.html

россия

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экономика, совкомбанк, михаил васильев, россия