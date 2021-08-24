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RT: финансируемая США НКО выделила деньги на развитие журналистики в России
RT: финансируемая США НКО выделила деньги на развитие журналистики в России - РИА Новости, 24.08.2021
RT: финансируемая США НКО выделила деньги на развитие журналистики в России
Американская некоммерческая организация Journalism Development Network, финансируемая, в том числе, властями США, выделила "на развитие расследовательской... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:46
2021-08-24T12:46
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Американская некоммерческая организация Journalism Development Network, финансируемая, в том числе, властями США, выделила "на развитие расследовательской журналистики" в России 3,6 миллиона долларов, сообщает телеканал RT."Как стало известно RT, некоммерческая организация Journalism Development Network (JDN), базирующаяся на востоке США, выделила "на развитие расследовательской журналистики" в России 3,6 миллиона долларов", - отмечает телеканал.По сообщению RT, в налоговой декларации организации указано, что в 2019 году в качестве пожертвований и грантов на счёт JDN поступило 12,8 миллиона долларов, из них 7,2 миллиона было получено от правительства США. Остальные отправители не раскрываются."JDN также управляет структурой OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project), которая объединяет СМИ и отдельных журналистов, занимающихся расследованиями. Деятельность OCCRP финансируется госдепартаментом США и МИД Великобритании, а также (признанными нежелательными организациями на территории РФ) фондами NED и "Открытое общество", - отмечает RT.По его данным, JDN, OCCRP, Стокгольмская школа экономики, "Медуза" и "Важные истории" связаны между собой одним человеком - это гражданин Швеции Андерс Александерсон."Казначей JDN Александерсон также входит в состав советов директоров "Медузы", "Важных историй" и OCCRP. Помимо этого, он занимает пост вице-президента Стокгольмской школы экономики", - сообщает RT.
https://ria.ru/20210715/inoagenty-1741416937.html
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в мире, сша, великобритания, телеканал rt, россия
12:46 24.08.2021
 
RT: финансируемая США НКО выделила деньги на развитие журналистики в России

Телеканал RT: американская НКО выделила 3,6 миллиона долларов "на развитие журналистики" в России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖурналисты у здания Советского районного суда Казани
Журналисты у здания Советского районного суда Казани - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Американская некоммерческая организация Journalism Development Network, финансируемая, в том числе, властями США, выделила "на развитие расследовательской журналистики" в России 3,6 миллиона долларов, сообщает телеканал RT.
"Как стало известно RT, некоммерческая организация Journalism Development Network (JDN), базирующаяся на востоке США, выделила "на развитие расследовательской журналистики" в России 3,6 миллиона долларов", - отмечает телеканал.
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По сообщению RT, в налоговой декларации организации указано, что в 2019 году в качестве пожертвований и грантов на счёт JDN поступило 12,8 миллиона долларов, из них 7,2 миллиона было получено от правительства США. Остальные отправители не раскрываются.
"JDN также управляет структурой OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project), которая объединяет СМИ и отдельных журналистов, занимающихся расследованиями. Деятельность OCCRP финансируется госдепартаментом США и МИД Великобритании, а также (признанными нежелательными организациями на территории РФ) фондами NED и "Открытое общество", - отмечает RT.
"В свою очередь, OCCRP спонсирует Стокгольмскую школу экономики в Риге. Там же располагаются редакции (признанных в РФ СМИ-иноагентами) "Медузы" и "Важных историй" (IStories Fonds). Ранее RT выяснил, что Стокгольмская школа и НКО IStories Fonds, которая управляет редакцией "Важных историй", зарегистрированы по одному адресу. А главный редактор издания Роман Анин ранее читал лекции и вел курсы в этой школе", - сообщает телеканал.
По его данным, JDN, OCCRP, Стокгольмская школа экономики, "Медуза" и "Важные истории" связаны между собой одним человеком - это гражданин Швеции Андерс Александерсон.
"Казначей JDN Александерсон также входит в состав советов директоров "Медузы", "Важных историй" и OCCRP. Помимо этого, он занимает пост вице-президента Стокгольмской школы экономики", - сообщает RT.
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