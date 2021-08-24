https://ria.ru/20210824/zakon-1746969218.html

Захарова объяснила принятие закона о коренных народах на Украине

Захарова объяснила принятие закона о коренных народах на Украине - РИА Новости, 24.08.2021

Захарова объяснила принятие закона о коренных народах на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала принятый президентом Украины Владимиром Зеленским закон о коренных народах националистической берестой и РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T09:01

2021-08-24T09:01

2021-08-24T09:01

в мире

киев

москва

дмитрий песков

владимир зеленский

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736534042_0:246:3061:1968_1920x0_80_0_0_202ad32965e0bfd4f8f79ead40848ea6.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала принятый президентом Украины Владимиром Зеленским закон о коренных народах националистической берестой и поводом для Киева похвалиться перед "патронами" страны в преддверии саммита "Крымская платформа".Парламент Украины 1 июля по инициативе Зеленского принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.Как написала Захарова в своем Telegram-канале, очевиден факт, почему закон появился сейчас - на носу был "главный международно-политический шабаш года" - "Крымская платформа"."Что у киевских идеологов к нему было готово, кроме заезженных лозунгов и нежелания выполнять международные обязательства? Теперь же вроде как появился повод похвалиться перед патронами - "защитой коренных народов Украины", - написала она.Как отметила Захарова, Киев, принимая закон о коренных народах Украины, в своем извращенном понимании национальной политики пошел в каком-то смысле даже дальше тех, кому сейчас устанавливает памятники. Она добавила, что в законе коренные народы перечислены, и все они живут в Крыму."Что мешало выражать о них заботу, хотя бы формально ранее, неизвестно. Видимо, до изобретения "платформы" тема не была столь животрепещущей, чтобы обращать на неё внимание Рады и президента. Возможно, только потеряв территории по итогам волеизъявления граждан, политическая элита Украины почувствовала некий дискомфорт и решительно принялась за дело, лишь усугубляя ситуацию. <...> Глупо и наивно полагать, что очередная подписанная украинским президентом националистическая береста (которая к тому же противоречит и международной правозащитной практике) сможет что-то изменить в лучшую сторону", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия Киева по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости к русским неприемлемы, Москва продолжит добиваться от украинской стороны выполнения ее обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права нацменьшинств.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".Глава МИД РФ назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.

https://ria.ru/20210802/narody-1743968880.html

https://ria.ru/20210722/ukraina-1742417219.html

https://ria.ru/20210702/krym-1739525664.html

киев

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, сергей лавров, россия