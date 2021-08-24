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Захарова объяснила принятие закона о коренных народах на Украине
Захарова объяснила принятие закона о коренных народах на Украине - РИА Новости, 24.08.2021
Захарова объяснила принятие закона о коренных народах на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала принятый президентом Украины Владимиром Зеленским закон о коренных народах националистической берестой и РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:01
2021-08-24T09:01
в мире
киев
москва
дмитрий песков
владимир зеленский
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала принятый президентом Украины Владимиром Зеленским закон о коренных народах националистической берестой и поводом для Киева похвалиться перед "патронами" страны в преддверии саммита "Крымская платформа".Парламент Украины 1 июля по инициативе Зеленского принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.Как написала Захарова в своем Telegram-канале, очевиден факт, почему закон появился сейчас - на носу был "главный международно-политический шабаш года" - "Крымская платформа"."Что у киевских идеологов к нему было готово, кроме заезженных лозунгов и нежелания выполнять международные обязательства? Теперь же вроде как появился повод похвалиться перед патронами - "защитой коренных народов Украины", - написала она.Как отметила Захарова, Киев, принимая закон о коренных народах Украины, в своем извращенном понимании национальной политики&nbsp;пошел в каком-то смысле даже дальше тех, кому сейчас устанавливает памятники. Она добавила, что в законе коренные народы перечислены, и все они живут в Крыму."Что мешало выражать о них заботу, хотя бы формально ранее, неизвестно. Видимо, до изобретения "платформы" тема не была столь животрепещущей, чтобы обращать на неё внимание Рады и президента. Возможно, только потеряв территории по итогам волеизъявления граждан, политическая элита Украины почувствовала некий дискомфорт и решительно принялась за дело, лишь усугубляя ситуацию. &lt;...&gt; Глупо и наивно полагать, что очередная подписанная украинским президентом националистическая береста (которая к тому же противоречит и международной правозащитной практике) сможет что-то изменить в лучшую сторону", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия Киева по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости к русским неприемлемы, Москва продолжит добиваться от украинской стороны выполнения ее обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права нацменьшинств.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".Глава МИД РФ назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
https://ria.ru/20210802/narody-1743968880.html
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в мире, киев, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, сергей лавров, россия
09:01 24.08.2021
 
Захарова объяснила принятие закона о коренных народах на Украине

Официальный представитель МИД Захарова назвала закон о коренных народах Украины поводом похвалиться

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала принятый президентом Украины Владимиром Зеленским закон о коренных народах националистической берестой и поводом для Киева похвалиться перед "патронами" страны в преддверии саммита "Крымская платформа".
Парламент Украины 1 июля по инициативе Зеленского принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019 - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 12:07
Пушилин назвал закон о коренных народах Украины дискриминационным
Как написала Захарова в своем Telegram-канале, очевиден факт, почему закон появился сейчас - на носу был "главный международно-политический шабаш года" - "Крымская платформа".
"Что у киевских идеологов к нему было готово, кроме заезженных лозунгов и нежелания выполнять международные обязательства? Теперь же вроде как появился повод похвалиться перед патронами - "защитой коренных народов Украины", - написала она.
Как отметила Захарова, Киев, принимая закон о коренных народах Украины, в своем извращенном понимании национальной политики пошел в каком-то смысле даже дальше тех, кому сейчас устанавливает памятники. Она добавила, что в законе коренные народы перечислены, и все они живут в Крыму.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 17:51
"Оппозиционная платформа" раскритиковала закон о коренных народах Украины
"Что мешало выражать о них заботу, хотя бы формально ранее, неизвестно. Видимо, до изобретения "платформы" тема не была столь животрепещущей, чтобы обращать на неё внимание Рады и президента. Возможно, только потеряв территории по итогам волеизъявления граждан, политическая элита Украины почувствовала некий дискомфорт и решительно принялась за дело, лишь усугубляя ситуацию. <...> Глупо и наивно полагать, что очередная подписанная украинским президентом националистическая береста (которая к тому же противоречит и международной правозащитной практике) сможет что-то изменить в лучшую сторону", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия Киева по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости к русским неприемлемы, Москва продолжит добиваться от украинской стороны выполнения ее обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права нацменьшинств.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".
Глава МИД РФ назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Флаг крымских татар - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 08:46
Крымские татары назвали украинский закон о коренных народах клоунадой
 
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