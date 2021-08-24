https://ria.ru/20210824/vaktsinatsiya-1747077016.html

Убеждать людей вакцинироваться нужно настойчиво и уважительно, заявил Путин

Убеждать людей вакцинироваться нужно настойчиво и уважительно, заявил Путин - РИА Новости, 24.08.2021

Убеждать людей вакцинироваться нужно настойчиво и уважительно, заявил Путин

Убеждать людей прививаться от коронавируса надо настойчиво и уважительно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:51

2021-08-24T17:51

2021-08-24T18:09

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Убеждать людей прививаться от коронавируса надо настойчиво и уважительно, заявил президент РФ Владимир Путин."Настойчиво, уважительно - хочу это подчеркнуть - уважительно к людям убеждать в необходимости это сделать. Разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких. Показывать, что вакцина действительно работает, снижает риски и осложнения", - сказал Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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