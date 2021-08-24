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Убеждать людей вакцинироваться нужно настойчиво и уважительно, заявил Путин
Убеждать людей вакцинироваться нужно настойчиво и уважительно, заявил Путин - РИА Новости, 24.08.2021
Убеждать людей вакцинироваться нужно настойчиво и уважительно, заявил Путин
Убеждать людей прививаться от коронавируса надо настойчиво и уважительно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:51
2021-08-24T17:51
2021-08-24T18:09
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Убеждать людей прививаться от коронавируса надо настойчиво и уважительно, заявил президент РФ Владимир Путин."Настойчиво, уважительно - хочу это подчеркнуть - уважительно к людям убеждать в необходимости это сделать. Разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких. Показывать, что вакцина действительно работает, снижает риски и осложнения", - сказал Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия".
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17:51 24.08.2021 (обновлено: 18:09 24.08.2021)
Убеждать людей вакцинироваться нужно настойчиво и уважительно, заявил Путин
Президент Путин: убеждать людей вакцинироваться надо настойчиво и уважительно