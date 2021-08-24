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Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19

Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021

Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения опубликовало новые рекомендации по порядку проведения прививочной кампании от коронавируса. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T09:30

2021-08-24T09:30

2021-08-24T10:52

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения опубликовало новые рекомендации по порядку проведения прививочной кампании от коронавируса.Теперь официально разрешено использовать "Спутник Лайт" для пациентов старше 60 лет, для ревакцинации и для переболевших COVID-19. Также в документе сказано о необходимости организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях социальной защиты, для профилактики и снижения рисков распространения заболеваемости.Кроме того, в обновленной версии есть расширенный раздел, посвященный людям с ВИЧ."Рекомендуется использование вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V". — Прим. ред.) для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств", — указано в тексте. Отдельно поясняется, что прививка показана при любом иммунном статусе, если нет дополнительных ограничений.Финальная часть документа содержит информацию о сроках действия QR-кодов: для получивших отрицательный результат ПЦР-теста — 72 часа, для переболевших — полгода, для вакцинированных и ревакцинированных — год. "При этом в случае ухудшения эпидситуации срок (действия кода для привитых. — Прим. ред.) может быть ограничен до шести месяцев", — добавляют в Минздраве.В заключение специалисты просят медиков вести просветительскую работу с населением, объясняя, что профилактические препараты не вызывают COVID-19, а лишь создают иммунный ответ.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Штаммы коронавируса COVID-19: какие распространены в России и чем опасны Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru. 2021-08-24T09:30 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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