https://ria.ru/20210824/vaktsinatsiya-1746971977.html
Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19
Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021
Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19
Министерство здравоохранения опубликовало новые рекомендации по порядку проведения прививочной кампании от коронавируса. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:30
2021-08-24T09:30
2021-08-24T10:52
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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россия
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения опубликовало новые рекомендации по порядку проведения прививочной кампании от коронавируса.Теперь официально разрешено использовать "Спутник Лайт" для пациентов старше 60 лет, для ревакцинации и для переболевших COVID-19. Также в документе сказано о необходимости организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях социальной защиты, для профилактики и снижения рисков распространения заболеваемости.Кроме того, в обновленной версии есть расширенный раздел, посвященный людям с ВИЧ."Рекомендуется использование вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V". — Прим. ред.) для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств", — указано в тексте. Отдельно поясняется, что прививка показана при любом иммунном статусе, если нет дополнительных ограничений.Финальная часть документа содержит информацию о сроках действия QR-кодов: для получивших отрицательный результат ПЦР-теста — 72 часа, для переболевших — полгода, для вакцинированных и ревакцинированных — год. "При этом в случае ухудшения эпидситуации срок (действия кода для привитых. — Прим. ред.) может быть ограничен до шести месяцев", — добавляют в Минздраве.В заключение специалисты просят медиков вести просветительскую работу с населением, объясняя, что профилактические препараты не вызывают COVID-19, а лишь создают иммунный ответ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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2021-08-24T09:30
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
09:30 24.08.2021 (обновлено: 10:52 24.08.2021)
Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19
Минздрав обновил временные рекомендации по порядку проведения вакцинации против COVID-19