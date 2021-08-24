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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210824/vaktsinatsiya-1746971977.html
Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19
Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021
Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19
Министерство здравоохранения опубликовало новые рекомендации по порядку проведения прививочной кампании от коронавируса. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:30
2021-08-24T10:52
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения опубликовало новые рекомендации по порядку проведения прививочной кампании от коронавируса.Теперь официально разрешено использовать "Спутник Лайт" для пациентов старше 60 лет, для ревакцинации и для переболевших COVID-19. Также в документе сказано о необходимости организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях социальной защиты, для профилактики и снижения рисков распространения заболеваемости.Кроме того, в обновленной версии есть расширенный раздел, посвященный людям с ВИЧ."Рекомендуется использование вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V". — Прим. ред.) для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств", — указано в тексте. Отдельно поясняется, что прививка показана при любом иммунном статусе, если нет дополнительных ограничений.Финальная часть документа содержит информацию о сроках действия QR-кодов: для получивших отрицательный результат ПЦР-теста — 72 часа, для переболевших — полгода, для вакцинированных и ревакцинированных — год. "При этом в случае ухудшения эпидситуации срок (действия кода для привитых. — Прим. ред.) может быть ограничен до шести месяцев", — добавляют в Минздраве.В заключение специалисты просят медиков вести просветительскую работу с населением, объясняя, что профилактические препараты не вызывают COVID-19, а лишь создают иммунный ответ.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
09:30 24.08.2021 (обновлено: 10:52 24.08.2021)
 
Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19

Минздрав обновил временные рекомендации по порядку проведения вакцинации против COVID-19

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения опубликовало новые рекомендации по порядку проведения прививочной кампании от коронавируса.
Теперь официально разрешено использовать "Спутник Лайт" для пациентов старше 60 лет, для ревакцинации и для переболевших COVID-19. Также в документе сказано о необходимости организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях социальной защиты, для профилактики и снижения рисков распространения заболеваемости.
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Какой вакциной от COVID-19 вы привились?
Проголосовали:
7 июля, 13:56Распространение коронавируса
Кроме того, в обновленной версии есть расширенный раздел, посвященный людям с ВИЧ.
"Рекомендуется использование вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V". — Прим. ред.) для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств", — указано в тексте.
Отдельно поясняется, что прививка показана при любом иммунном статусе, если нет дополнительных ограничений.
Финальная часть документа содержит информацию о сроках действия QR-кодов: для получивших отрицательный результат ПЦР-теста — 72 часа, для переболевших — полгода, для вакцинированных и ревакцинированных — год. "При этом в случае ухудшения эпидситуации срок (действия кода для привитых. — Прим. ред.) может быть ограничен до шести месяцев", — добавляют в Минздраве.
В заключение специалисты просят медиков вести просветительскую работу с населением, объясняя, что профилактические препараты не вызывают COVID-19, а лишь создают иммунный ответ.
Опрос
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19 августа, 12:25
 
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