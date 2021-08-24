Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/vaktsina-1747121001.html
В Греции назвали "фашистскими" меры против невакцинированных
В Греции назвали "фашистскими" меры против невакцинированных - РИА Новости, 24.08.2021
В Греции назвали "фашистскими" меры против невакцинированных
Председатель совета директоров и генеральный директор VIANEX SA, крупнейшей фармацевтической компании Греции, Димитрис Яннакопулос назвал "фашистскими" меры... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T23:58
2021-08-24T23:58
в мире
греция
димитрис яннакопулос
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747031775_0:201:1920:1281_1920x0_80_0_0_4ed8d23bde0a006a0c9cff6303729b90.jpg
АФИНЫ, 24 авг - РИА Новости. Председатель совета директоров и генеральный директор VIANEX SA, крупнейшей фармацевтической компании Греции, Димитрис Яннакопулос назвал "фашистскими" меры греческого правительства против невакцинированных.Яннакопулос является владельцем VIANEX, ему принадлежит крупнейший пакет акций баскетбольного клуба "Панатинаикос" и 50% акций компании по производству пищевых добавок и натуральных продуктов для здоровья SUPERFOODS Α.Ε.Министр здравоохранения Греции во вторник объявил, что с сентября для невакцинированных отменяются бесплатные диагностические тесты на коронавирус в государственных учреждениях. Все невакцинированные граждане должны будут один-два раза в неделю делать платный тест для того, чтобы иметь право прийти на свою работу, в вуз, поехать в поездку на самолете, пароме, поезде или автобусе. Диагностический тест будет стоить 10 евро, его можно будет сделать только в частном центре. Кафе, бары, рестораны, таверны, клубы, центры развлечений будут работать только для вакцинированных и переболевших в течение последних шести месяцев. Презентация новых мер проходила под лозунгом "Все вместе защитим наше здоровье". Меры будут действовать с 13 сентября 2021 года до 31 марта 2022 года."Я никогда не думал, что вы примете эти фашистские меры. Я думал, что это способ запугать, шантажировать людей, чтобы заставить их сделать прививку. Вы являетесь правительством всех греков, а не их половины", - сказал он в видеоролике, который разместил в своем Instagram вскоре после заявления министра здравоохранения.Яннакопулос также разместил несколько сообщений, в которых меры названы нацистскими, вызывающими раскол и поляризацию общества.Ранее Яннакопулос резко выступил против нападок на непривитых от коронавируса граждан. Неотъемлемое право каждого сделать прививку, так же как и неотъемлемое право не делать этого, заявил он и сообщил, что не собирается делать прививку от коронавируса, поскольку не хочет "изменения" своей ДНК.В Instagram у Яннакопулоса 293 тысячи подписчиков.
https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746956500.html
https://ria.ru/20210823/superkoronavirus-1746941815.html
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747031775_0:0:1709:1281_1920x0_80_0_0_6732f6035871f47ff1c5572a8690ae4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, греция, димитрис яннакопулос, коронавирус covid-19
23:58 24.08.2021
 
В Греции назвали "фашистскими" меры против невакцинированных

В Греции владелец фармкомпании назвал "фашистскими" правительственные меры против невакцинированных

© Pixabay / Ben_KerckxЖенщина на набережной в Греции
Женщина на набережной в Греции - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Pixabay / Ben_Kerckx
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 24 авг - РИА Новости. Председатель совета директоров и генеральный директор VIANEX SA, крупнейшей фармацевтической компании Греции, Димитрис Яннакопулос назвал "фашистскими" меры греческого правительства против невакцинированных.
Яннакопулос является владельцем VIANEX, ему принадлежит крупнейший пакет акций баскетбольного клуба "Панатинаикос" и 50% акций компании по производству пищевых добавок и натуральных продуктов для здоровья SUPERFOODS Α.Ε.
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 00:43Распространение коронавируса
Найдено антитело, защищающее от всех известных штаммов коронавируса
Министр здравоохранения Греции во вторник объявил, что с сентября для невакцинированных отменяются бесплатные диагностические тесты на коронавирус в государственных учреждениях. Все невакцинированные граждане должны будут один-два раза в неделю делать платный тест для того, чтобы иметь право прийти на свою работу, в вуз, поехать в поездку на самолете, пароме, поезде или автобусе. Диагностический тест будет стоить 10 евро, его можно будет сделать только в частном центре. Кафе, бары, рестораны, таверны, клубы, центры развлечений будут работать только для вакцинированных и переболевших в течение последних шести месяцев. Презентация новых мер проходила под лозунгом "Все вместе защитим наше здоровье". Меры будут действовать с 13 сентября 2021 года до 31 марта 2022 года.
"Я никогда не думал, что вы примете эти фашистские меры. Я думал, что это способ запугать, шантажировать людей, чтобы заставить их сделать прививку. Вы являетесь правительством всех греков, а не их половины", - сказал он в видеоролике, который разместил в своем Instagram вскоре после заявления министра здравоохранения.
Яннакопулос также разместил несколько сообщений, в которых меры названы нацистскими, вызывающими раскол и поляризацию общества.
Ранее Яннакопулос резко выступил против нападок на непривитых от коронавируса граждан. Неотъемлемое право каждого сделать прививку, так же как и неотъемлемое право не делать этого, заявил он и сообщил, что не собирается делать прививку от коронавируса, поскольку не хочет "изменения" своей ДНК.
В Instagram у Яннакопулоса 293 тысячи подписчиков.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 20:21
Ученый предупредил о появлении нового "суперкоронавируса"
 
В миреГрецияДимитрис ЯннакопулосКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Минобороны эвакуирует россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
03:00Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Лента новостейМолния