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В Греции назвали "фашистскими" меры против невакцинированных
В Греции назвали "фашистскими" меры против невакцинированных - РИА Новости, 24.08.2021
В Греции назвали "фашистскими" меры против невакцинированных
Председатель совета директоров и генеральный директор VIANEX SA, крупнейшей фармацевтической компании Греции, Димитрис Яннакопулос назвал "фашистскими" меры... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T23:58
2021-08-24T23:58
2021-08-24T23:58
в мире
греция
димитрис яннакопулос
коронавирус covid-19
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АФИНЫ, 24 авг - РИА Новости. Председатель совета директоров и генеральный директор VIANEX SA, крупнейшей фармацевтической компании Греции, Димитрис Яннакопулос назвал "фашистскими" меры греческого правительства против невакцинированных.Яннакопулос является владельцем VIANEX, ему принадлежит крупнейший пакет акций баскетбольного клуба "Панатинаикос" и 50% акций компании по производству пищевых добавок и натуральных продуктов для здоровья SUPERFOODS Α.Ε.Министр здравоохранения Греции во вторник объявил, что с сентября для невакцинированных отменяются бесплатные диагностические тесты на коронавирус в государственных учреждениях. Все невакцинированные граждане должны будут один-два раза в неделю делать платный тест для того, чтобы иметь право прийти на свою работу, в вуз, поехать в поездку на самолете, пароме, поезде или автобусе. Диагностический тест будет стоить 10 евро, его можно будет сделать только в частном центре. Кафе, бары, рестораны, таверны, клубы, центры развлечений будут работать только для вакцинированных и переболевших в течение последних шести месяцев. Презентация новых мер проходила под лозунгом "Все вместе защитим наше здоровье". Меры будут действовать с 13 сентября 2021 года до 31 марта 2022 года."Я никогда не думал, что вы примете эти фашистские меры. Я думал, что это способ запугать, шантажировать людей, чтобы заставить их сделать прививку. Вы являетесь правительством всех греков, а не их половины", - сказал он в видеоролике, который разместил в своем Instagram вскоре после заявления министра здравоохранения.Яннакопулос также разместил несколько сообщений, в которых меры названы нацистскими, вызывающими раскол и поляризацию общества.Ранее Яннакопулос резко выступил против нападок на непривитых от коронавируса граждан. Неотъемлемое право каждого сделать прививку, так же как и неотъемлемое право не делать этого, заявил он и сообщил, что не собирается делать прививку от коронавируса, поскольку не хочет "изменения" своей ДНК.В Instagram у Яннакопулоса 293 тысячи подписчиков.
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в мире, греция, димитрис яннакопулос, коронавирус covid-19
В Греции назвали "фашистскими" меры против невакцинированных
В Греции владелец фармкомпании назвал "фашистскими" правительственные меры против невакцинированных
АФИНЫ, 24 авг - РИА Новости.
Председатель совета директоров и генеральный директор VIANEX SA, крупнейшей фармацевтической компании Греции
, Димитрис Яннакопулос
назвал "фашистскими" меры греческого правительства против невакцинированных.
Яннакопулос является владельцем VIANEX, ему принадлежит крупнейший пакет акций баскетбольного клуба "Панатинаикос" и 50% акций компании по производству пищевых добавок и натуральных продуктов для здоровья SUPERFOODS Α.Ε.
Министр здравоохранения Греции во вторник объявил, что с сентября для невакцинированных отменяются бесплатные диагностические тесты на коронавирус в государственных учреждениях. Все невакцинированные граждане должны будут один-два раза в неделю делать платный тест для того, чтобы иметь право прийти на свою работу, в вуз, поехать в поездку на самолете, пароме, поезде или автобусе. Диагностический тест будет стоить 10 евро, его можно будет сделать только в частном центре. Кафе, бары, рестораны, таверны, клубы, центры развлечений будут работать только для вакцинированных и переболевших в течение последних шести месяцев. Презентация новых мер проходила под лозунгом "Все вместе защитим наше здоровье". Меры будут действовать с 13 сентября 2021 года до 31 марта 2022 года.
"Я никогда не думал, что вы примете эти фашистские меры. Я думал, что это способ запугать, шантажировать людей, чтобы заставить их сделать прививку. Вы являетесь правительством всех греков, а не их половины", - сказал он в видеоролике, который разместил в своем Instagram вскоре после заявления министра здравоохранения.
Яннакопулос также разместил несколько сообщений, в которых меры названы нацистскими, вызывающими раскол и поляризацию общества.
Ранее Яннакопулос резко выступил против нападок на непривитых от коронавируса граждан. Неотъемлемое право каждого сделать прививку, так же как и неотъемлемое право не делать этого, заявил он и сообщил, что не собирается делать прививку от коронавируса, поскольку не хочет "изменения" своей ДНК.
В Instagram у Яннакопулоса 293 тысячи подписчиков.