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https://ria.ru/20210824/vaktsina-1747023894.html
Венгрия планирует производить вакцину "Спутник V" с 2022 года
Венгрия планирует производить вакцину "Спутник V" с 2022 года - РИА Новости, 24.08.2021
Венгрия планирует производить вакцину "Спутник V" с 2022 года
Венгрия намерена с 2022 года производить вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:14
2021-08-24T14:25
распространение коронавируса
в мире
венгрия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Венгрия намерена с 2022 года производить вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Без вакцины "Спутник V" мы не смогли бы провести самую успешную кампанию вакцинации в Европейском союзе, поэтому хотим поблагодарить Россию и правительство России и особенно министра иностранных дел за их содействие. Будет построен цех по производству вакцины в городе Дебрецен, где также мы приступим к производству вакцины "Спутник V". Начиная с конца 2022 года уже будет возможность по российской лицензии производить вакцину", - сказал глава МИД Венгрии на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Он уточнил, что таким образом будет сокращена уязвимость Венгрии, а также будет увеличена внешнеэкономическая выгода для страны. "Мы сможем также поставлять вакцину на зарубежный рынок", - добавил Сийярто.
https://ria.ru/20210824/vaktsina-1747020632.html
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в мире, венгрия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:14 24.08.2021 (обновлено: 14:25 24.08.2021)
 
Венгрия планирует производить вакцину "Спутник V" с 2022 года

Глава МИД Венгрии: страна планирует начать производство вакцины "Спутник V" с 2022 года

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Венгрия намерена с 2022 года производить вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Без вакцины "Спутник V" мы не смогли бы провести самую успешную кампанию вакцинации в Европейском союзе, поэтому хотим поблагодарить Россию и правительство России и особенно министра иностранных дел за их содействие. Будет построен цех по производству вакцины в городе Дебрецен, где также мы приступим к производству вакцины "Спутник V". Начиная с конца 2022 года уже будет возможность по российской лицензии производить вакцину", - сказал глава МИД Венгрии на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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Он уточнил, что таким образом будет сокращена уязвимость Венгрии, а также будет увеличена внешнеэкономическая выгода для страны. "Мы сможем также поставлять вакцину на зарубежный рынок", - добавил Сийярто.
 
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