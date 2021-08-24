https://ria.ru/20210824/vaktsina-1747023894.html

Венгрия планирует производить вакцину "Спутник V" с 2022 года

Венгрия планирует производить вакцину "Спутник V" с 2022 года - РИА Новости, 24.08.2021

Венгрия планирует производить вакцину "Спутник V" с 2022 года

Венгрия намерена с 2022 года производить вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:14

2021-08-24T14:14

2021-08-24T14:25

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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Венгрия намерена с 2022 года производить вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Без вакцины "Спутник V" мы не смогли бы провести самую успешную кампанию вакцинации в Европейском союзе, поэтому хотим поблагодарить Россию и правительство России и особенно министра иностранных дел за их содействие. Будет построен цех по производству вакцины в городе Дебрецен, где также мы приступим к производству вакцины "Спутник V". Начиная с конца 2022 года уже будет возможность по российской лицензии производить вакцину", - сказал глава МИД Венгрии на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Он уточнил, что таким образом будет сокращена уязвимость Венгрии, а также будет увеличена внешнеэкономическая выгода для страны. "Мы сможем также поставлять вакцину на зарубежный рынок", - добавил Сийярто.

https://ria.ru/20210824/vaktsina-1747020632.html

венгрия

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в мире, венгрия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии