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Вакцину "КовиВак" изменят под новые штаммы коронавируса
Вакцину "КовиВак" изменят под новые штаммы коронавируса - РИА Новости, 24.08.2021
Вакцину "КовиВак" изменят под новые штаммы коронавируса
Центр Чумакова усовершенствует свою вакцину от коронавируса "Ковивак", в том числе для действия против штамма "дельта", сообщил генеральный директор центра... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:50
2021-08-24T13:50
2021-08-24T14:00
общество
россия
вакцина "ковивак"
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Центр Чумакова усовершенствует свою вакцину от коронавируса "Ковивак", в том числе для действия против штамма "дельта", сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 24"."Да, безусловно", - ответил Ишмухаметов на вопрос, будет ли вакцина усовершенствована с учетом появления новых штаммов коронавируса.По его словам, для этого специалистами центра уже выделен коронавирус штамма "дельта".
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/sputnik-1746921987.html
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общество, россия, вакцина "ковивак", коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:50 24.08.2021 (обновлено: 14:00 24.08.2021)
Вакцину "КовиВак" изменят под новые штаммы коронавируса
Гендиректор Центра Чумакова Ишмухаметов: вакцину "КовиВак" изменят под новые штаммы коронавируса