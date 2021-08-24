https://ria.ru/20210824/vaktsina-1747020632.html

Вакцину "КовиВак" изменят под новые штаммы коронавируса

Вакцину "КовиВак" изменят под новые штаммы коронавируса - РИА Новости, 24.08.2021

Вакцину "КовиВак" изменят под новые штаммы коронавируса

Центр Чумакова усовершенствует свою вакцину от коронавируса "Ковивак", в том числе для действия против штамма "дельта", сообщил генеральный директор центра... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:50

2021-08-24T13:50

2021-08-24T14:00

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Центр Чумакова усовершенствует свою вакцину от коронавируса "Ковивак", в том числе для действия против штамма "дельта", сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 24"."Да, безусловно", - ответил Ишмухаметов на вопрос, будет ли вакцина усовершенствована с учетом появления новых штаммов коронавируса.По его словам, для этого специалистами центра уже выделен коронавирус штамма "дельта".

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/sputnik-1746921987.html

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2021

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