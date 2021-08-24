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Путин уволил замглавы СК
Путин уволил замглавы СК - РИА Новости, 24.08.2021
Путин уволил замглавы СК
Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы СК генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова. РИА Новости, 24.08.2021
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россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы СК генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он подписан и вступает в силу сегодня.Причина увольнения не указана.Рассохов был заместителем руководителя ведомства с 12 мая 2020 года, до этого возглавлял Главное управление по расследованию особо важных дел, курировал многие громкие процессы.
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владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:40 24.08.2021 (обновлено: 15:55 24.08.2021)
 
Путин уволил замглавы СК

Президент Путин уволил замглавы СК Рассохова

© Фото : Следственный Комитет РФГенерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов
Генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : Следственный Комитет РФ
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы СК генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он подписан и вступает в силу сегодня.
Причина увольнения не указана.
Рассохов был заместителем руководителя ведомства с 12 мая 2020 года, до этого возглавлял Главное управление по расследованию особо важных дел, курировал многие громкие процессы.
 
Владимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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