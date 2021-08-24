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Путин уволил замглавы СК

Путин уволил замглавы СК - РИА Новости, 24.08.2021

Путин уволил замглавы СК

Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы СК генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:40

2021-08-24T14:40

2021-08-24T15:55

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы СК генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он подписан и вступает в силу сегодня.Причина увольнения не указана.Рассохов был заместителем руководителя ведомства с 12 мая 2020 года, до этого возглавлял Главное управление по расследованию особо важных дел, курировал многие громкие процессы.

россия

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2021

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владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), россия