Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/ukraina-1747044304.html
В ДНР заявили, что Украина несамостоятельна в принятии решений
В ДНР заявили, что Украина несамостоятельна в принятии решений - РИА Новости, 24.08.2021
В ДНР заявили, что Украина несамостоятельна в принятии решений
Киев настолько несамостоятелен в вопросах, касающихся Донбасса, что ради зарубежных кураторов готов забыть о своем законодательстве, считает омбудсмен... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:46
2021-08-24T15:46
в мире
украина
дарья морозова
днр
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743687582_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_2aa70522af18d8fa73bf27c4eb00d04a.jpg
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Киев настолько несамостоятелен в вопросах, касающихся Донбасса, что ради зарубежных кураторов готов забыть о своем законодательстве, считает омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. В ДНР не раз заявляли, что де-факто Киев не ведет независимой политики по Донбассу, полностью полагаясь на зарубежных кураторов."Гуманитарная подгруппа на переговорах по Донбассу работает уже шесть лет. Я четко вижу, насколько Украина несамостоятельна и не независима в своих решениях. Это прослеживается при обсуждении абсолютно всех вопросов. Сегодня украинские переговорщики говорят нам, что не могут сделать тот или иной шаг, ссылаясь на законодательство собственного государства. Но уже завтра, если есть соответствующее решение кураторов, внешнее политическое вмешательство, Украина резко забывает о своем законодательстве и делает все, что ей указано, в течение нескольких дней", - сказала Морозова РИА Новости.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603216_362:0:2741:1784_1920x0_80_0_0_9e52a34030c8cbf3b6f80876d0d6bd07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, дарья морозова, днр, ситуация в днр и лнр
15:46 24.08.2021
 
В ДНР заявили, что Украина несамостоятельна в принятии решений

Омбудсмен ДНР Морозова: ради зарубежных кураторов Украина готова забыть о своем законодательстве

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Киев настолько несамостоятелен в вопросах, касающихся Донбасса, что ради зарубежных кураторов готов забыть о своем законодательстве, считает омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. В ДНР не раз заявляли, что де-факто Киев не ведет независимой политики по Донбассу, полностью полагаясь на зарубежных кураторов.
"Гуманитарная подгруппа на переговорах по Донбассу работает уже шесть лет. Я четко вижу, насколько Украина несамостоятельна и не независима в своих решениях. Это прослеживается при обсуждении абсолютно всех вопросов. Сегодня украинские переговорщики говорят нам, что не могут сделать тот или иной шаг, ссылаясь на законодательство собственного государства. Но уже завтра, если есть соответствующее решение кураторов, внешнее политическое вмешательство, Украина резко забывает о своем законодательстве и делает все, что ей указано, в течение нескольких дней", - сказала Морозова РИА Новости.
Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости
23 августа, 12:40Инфографика
Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости
Инфографика
Посмотреть
 
В миреУкраинаДарья МорозоваДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Минобороны эвакуирует россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
03:00Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Лента новостейМолния