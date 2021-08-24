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В ДНР заявили, что Украина несамостоятельна в принятии решений

В ДНР заявили, что Украина несамостоятельна в принятии решений - РИА Новости, 24.08.2021

В ДНР заявили, что Украина несамостоятельна в принятии решений

Киев настолько несамостоятелен в вопросах, касающихся Донбасса, что ради зарубежных кураторов готов забыть о своем законодательстве, считает омбудсмен... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T15:46

2021-08-24T15:46

2021-08-24T15:46

в мире

украина

дарья морозова

днр

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Киев настолько несамостоятелен в вопросах, касающихся Донбасса, что ради зарубежных кураторов готов забыть о своем законодательстве, считает омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. В ДНР не раз заявляли, что де-факто Киев не ведет независимой политики по Донбассу, полностью полагаясь на зарубежных кураторов."Гуманитарная подгруппа на переговорах по Донбассу работает уже шесть лет. Я четко вижу, насколько Украина несамостоятельна и не независима в своих решениях. Это прослеживается при обсуждении абсолютно всех вопросов. Сегодня украинские переговорщики говорят нам, что не могут сделать тот или иной шаг, ссылаясь на законодательство собственного государства. Но уже завтра, если есть соответствующее решение кураторов, внешнее политическое вмешательство, Украина резко забывает о своем законодательстве и делает все, что ей указано, в течение нескольких дней", - сказала Морозова РИА Новости.

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, дарья морозова, днр, ситуация в днр и лнр