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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/ukraina-1747007109.html
Пушков высмеял "потерю" украинского самолета в Афганистане
Пушков высмеял "потерю" украинского самолета в Афганистане - РИА Новости, 24.08.2021
Пушков высмеял "потерю" украинского самолета в Афганистане
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с "угоном" украинского самолета в Афганистане. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:50
2021-08-24T14:50
захват власти в афганистане талибами
в мире
украина
сша
иран
талибан
афганистан
алексей пушков
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с "угоном" украинского самолета в Афганистане.Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что на прошлой неделе неизвестные захватили воздушное судно, которое должно было эвакуировать украинцев. При этом угонщики, по его словам, вывезли на нем других пассажиров в Иран. Позже пресс-секретарь МИД Олег Николенко опроверг эту информацию, заявив, что все самолеты благополучно вернулись на Украину.По словам члена Совфеда, подобная путаница для украинского внешнеполитического ведомства — не новость. "В МИД Украины полная неразбериха. Так увлеклись "возвращением Крыма", что с самолетом все перепутали. Не впервые, впрочем", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются представителями движения "Талибан"*, которое узурпировало власть в республике. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210824/afganistan-1746990176.html
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в мире, украина, сша, иран, талибан, афганистан, алексей пушков, нато, мид украины, евгений енин, олег николенко
12:50 24.08.2021 (обновлено: 14:50 24.08.2021)
 
Пушков высмеял "потерю" украинского самолета в Афганистане

Сенатор Пушков высмеял "потерю" Украиной самолета в Афганистане

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с "угоном" украинского самолета в Афганистане.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что на прошлой неделе неизвестные захватили воздушное судно, которое должно было эвакуировать украинцев. При этом угонщики, по его словам, вывезли на нем других пассажиров в Иран. Позже пресс-секретарь МИД Олег Николенко опроверг эту информацию, заявив, что все самолеты благополучно вернулись на Украину.
По словам члена Совфеда, подобная путаница для украинского внешнеполитического ведомства — не новость. "В МИД Украины полная неразбериха. Так увлеклись "возвращением Крыма", что с самолетом все перепутали. Не впервые, впрочем", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются представителями движения "Талибан"*, которое узурпировало власть в республике. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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