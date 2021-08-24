https://ria.ru/20210824/ukraina-1746992494.html
Зеленский заявил, что разделять украинцев может только щедро накрытый стол
Зеленский заявил, что разделять украинцев может только щедро накрытый стол - РИА Новости, 24.08.2021
Зеленский заявил, что разделять украинцев может только щедро накрытый стол
Президент Украины Владимир Зеленский, касаясь вопросов Донбасса и Крыма, заявил, что единственное, что может разделять украинцев – это щедро накрытый стол, а... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:38
2021-08-24T11:38
2021-08-24T11:38
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КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, касаясь вопросов Донбасса и Крыма, заявил, что единственное, что может разделять украинцев – это щедро накрытый стол, а украиноязычные и русскоговорящие жители страны должны быть одной семьей.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать более 4 тысяч украинских военных, а также представители более трех десятков стран. Планируется, что в параде примет участие авиация НАТО.На выступлении в честь 30-летия независимости Украины Зеленский заявил, что люди, живущие на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма, могут бояться открыто сказать о желании вернуться в состав страны, но это "не значит, что они боятся об этом думать". Президент это объясняет тем, что "мы семья и единственное, что может нас разделять – это щедро накрытый стол".По его словам, сила украинского народа – в гражданах страны всех национальностей. Зеленский также считает, что украинцы с востока и запада все разные, но должны быть одной семьей."Дорогие украинцы, представьте себе сейчас наш флаг и то, что в нем желтого цвета, а теперь, что в нем нет синего. По одному это просто цвета, а вместе – для нас самое лучшее и самое сильное объединение. Это и есть ответ, почему мы сильные вместе. Почему такие разные, с востока и запада, украиноязычные, русскоговорящие должны быть одной семьей. Поскольку объединяет нас Украина", - сказал президент.
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, донбасс
Зеленский заявил, что разделять украинцев может только щедро накрытый стол
Президент Украины Зеленский: единственное, что может разделять украинцев — это щедро накрытый стол
КИЕВ, 24 авг - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
, касаясь вопросов Донбасса
и Крыма, заявил, что единственное, что может разделять украинцев – это щедро накрытый стол, а украиноязычные и русскоговорящие жители страны должны быть одной семьей.
Украина
24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать более 4 тысяч украинских военных, а также представители более трех десятков стран. Планируется, что в параде примет участие авиация НАТО
.
На выступлении в честь 30-летия независимости Украины Зеленский заявил, что люди, живущие на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма, могут бояться открыто сказать о желании вернуться в состав страны, но это "не значит, что они боятся об этом думать". Президент это объясняет тем, что "мы семья и единственное, что может нас разделять – это щедро накрытый стол".
По его словам, сила украинского народа – в гражданах страны всех национальностей. Зеленский также считает, что украинцы с востока и запада все разные, но должны быть одной семьей.
"Дорогие украинцы, представьте себе сейчас наш флаг и то, что в нем желтого цвета, а теперь, что в нем нет синего. По одному это просто цвета, а вместе – для нас самое лучшее и самое сильное объединение. Это и есть ответ, почему мы сильные вместе. Почему такие разные, с востока и запада, украиноязычные, русскоговорящие должны быть одной семьей. Поскольку объединяет нас Украина", - сказал президент.