https://ria.ru/20210824/uborka-1747013085.html

В Липецкой области стартовала уборка сахарной свеклы

В Липецкой области стартовала уборка сахарной свеклы - РИА Новости, 24.08.2021

В Липецкой области стартовала уборка сахарной свеклы

В пяти районах Липецкой области приступили к уборке сахарной свёклы - стратегической культуры для региона. По оперативным данным. с 2 тысяч гектаров получены... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:17

2021-08-24T13:17

2021-08-24T13:17

липецкая область

экономика

липецкая область

жкх

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150034/28/1500342823_0:246:2727:1780_1920x0_80_0_0_b7f9bbf7dd022073cfe06893c5634b5d.jpg

ЛИПЕЦК, 24 авг – РИА Новости. В пяти районах Липецкой области приступили к уборке сахарной свёклы - стратегической культуры для региона. По оперативным данным. с 2 тысяч гектаров получены почти 61 тысяча тонн корнеплодов, из которых 42 тысячи переработаны на сахар, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на дняхк уборке присоединятся остальные районы области. Всего аграриям предстоит убрать 110 тысяч гектаров свёклы, что на 13 процентов больше, чем в прошлом году.Сейчас переработкой урожая занимается Лебедянский сахарный завод, который уже произвел почти пять тысяч тонн сахарного песка. Еще два завода - Грязинский и Добринский - планируется запустить на днях. В сентябре производством сахара будут заниматься все шесть областных предприятий.

https://ria.ru/20210819/agrarii-1746381531.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, липецкая область, жкх, игорь артамонов