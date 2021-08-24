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Липецкая область
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В Липецкой области стартовала уборка сахарной свеклы
В Липецкой области стартовала уборка сахарной свеклы - РИА Новости, 24.08.2021
В Липецкой области стартовала уборка сахарной свеклы
В пяти районах Липецкой области приступили к уборке сахарной свёклы - стратегической культуры для региона. По оперативным данным. с 2 тысяч гектаров получены... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:17
2021-08-24T13:17
липецкая область
экономика
липецкая область
жкх
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 авг – РИА Новости. В пяти районах Липецкой области приступили к уборке сахарной свёклы - стратегической культуры для региона. По оперативным данным. с 2 тысяч гектаров получены почти 61 тысяча тонн корнеплодов, из которых 42 тысячи переработаны на сахар, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на дняхк уборке присоединятся остальные районы области. Всего аграриям предстоит убрать 110 тысяч гектаров свёклы, что на 13 процентов больше, чем в прошлом году.Сейчас переработкой урожая занимается Лебедянский сахарный завод, который уже произвел почти пять тысяч тонн сахарного песка. Еще два завода - Грязинский и Добринский - планируется запустить на днях. В сентябре производством сахара будут заниматься все шесть областных предприятий.
https://ria.ru/20210819/agrarii-1746381531.html
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экономика, липецкая область, жкх, игорь артамонов
13:17 24.08.2021
 

В Липецкой области стартовала уборка сахарной свеклы

© РИА Новости / Леся Полякова / Перейти в фотобанкУборка сахарной свеклы
Уборка сахарной свеклы - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Леся Полякова
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ЛИПЕЦК, 24 авг – РИА Новости. В пяти районах Липецкой области приступили к уборке сахарной свёклы - стратегической культуры для региона. По оперативным данным. с 2 тысяч гектаров получены почти 61 тысяча тонн корнеплодов, из которых 42 тысячи переработаны на сахар, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на дняхк уборке присоединятся остальные районы области. Всего аграриям предстоит убрать 110 тысяч гектаров свёклы, что на 13 процентов больше, чем в прошлом году.
Сейчас переработкой урожая занимается Лебедянский сахарный завод, который уже произвел почти пять тысяч тонн сахарного песка. Еще два завода - Грязинский и Добринский - планируется запустить на днях. В сентябре производством сахара будут заниматься все шесть областных предприятий.
"По итогам прошлого года Липецкая область заняла первое место в стране по производству сахара. В этом году мы рассчитываем удержать рекорд", - сказал Артамонов.
Выращивание овощей в тепличном хозяйстве Приморского края - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 16:38Липецкая область
Липецкие аграрии на 20% увеличили сбор тепличных овощей
 
Липецкая областьЭкономикаЛипецкая областьЖКХИгорь Артамонов
 
 
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