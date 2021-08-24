https://ria.ru/20210824/turizm-1747021003.html

Ярославский губернатор рассказал о развитии промышленного туризма в регионе

Ярославский губернатор рассказал о развитии промышленного туризма в регионе - РИА Новости, 24.08.2021

Ярославский губернатор рассказал о развитии промышленного туризма в регионе

Ярославская область активно развивает промышленный туризм, уже несколько десятков предприятий региона приглашают туристов на экскурсии, в рамках которых гости... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:53

2021-08-24T13:53

2021-08-24T13:53

ярославская область

общество

ярославская область

владимир лысенко

новости - туризм

дмитрий миронов

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_2fcf8739afc484f1de7972a70ef1504f.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Ярославская область активно развивает промышленный туризм, уже несколько десятков предприятий региона приглашают туристов на экскурсии, в рамках которых гости могут дегустировать напитки местного производства, наблюдать за отливкой колоколов и росписью украшений в стиле ростовской финифти, рассказал РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов."Реализация потенциала промышленного туризма при поддержке областного правительства является частью стратегии развития туризма в регионе. В Ярославской области более 300 промышленных предприятий, из них 10% уже включились в реализацию интересных для туристов проектов, и число предложений постоянно растет", - рассказал губернатор.По его словам, развитие промышленного туризма способствует не только росту турпотока, но также притягивает инвесторов и бизнес-партнеров, помогает привлекать молодежь на предприятия. "Для малых городов и моногородов использование потенциала промышленного туризма является одним из перспективных направлений развития", - подчеркнул Миронов.Он рассказал, что наибольшей популярностью у туристов пользуются экскурсии по пивоваренной компании "Балтика" – филиалу "Балтика – Ярославль", пивзаводу "Богемия" в Рыбинске, колокольному заводу "Италмас" Николая Шувалова в Тутаеве, фабрике "Ростовская финифть"."Но есть и новые маршруты, которые, я уверен, приобретут не меньшую популярность. Это, например, групповая пешеходная экскурсия "Переславская промка". Визит-центр "Премудрая Ряпушка" предлагает прогуляться по трем известнейшим фабрикам Переславля-Залесского, которые в XVIII – XX веках формировали облик купеческого города", - рассказал глава региона.О своем намерении практиковать промышленный туризм заявило также руководство компании "ПСМ Прайм", которая строит новый завод по производству энергооборудования в Тутаеве. Компания подошла творчески и к оформлению самого здания завода, отметил губернатор. На фасаде художники рисуют огромное граффити, в центре которого геральдический символ Ярославля – медведь. В рисунке также зашифрованы названия городов и отсылки к истории региона. Высота граффити – более 16 метров, а общая площадь изображения – 500 квадратных метров. Планируется, что работа будет завершена уже к началу осени.По словам и. о. директора департамента туризма Владимира Лысенко, туристы сегодня ищут разнообразия, новых впечатлений и знаний. В этом плане Ярославской области есть что им предложить. "Правительство Ярославской области проводит большую работу, чтобы заинтересовать предприятия в туристических проектах. Это растущий рынок, у него большое будущее, и я уверен, что новый импульс развитию промышленного туризма придаст национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", - заявил Лысенко РИА Новости.

https://ria.ru/20210823/razrabotki-1746901119.html

https://ria.ru/20210813/tekhnika-1745670313.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ярославская область, владимир лысенко, новости - туризм, дмитрий миронов, туризм