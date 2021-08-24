https://ria.ru/20210824/turizm-1747021003.html
Ярославский губернатор рассказал о развитии промышленного туризма в регионе
Ярославский губернатор рассказал о развитии промышленного туризма в регионе - РИА Новости, 24.08.2021
Ярославский губернатор рассказал о развитии промышленного туризма в регионе
Ярославская область активно развивает промышленный туризм, уже несколько десятков предприятий региона приглашают туристов на экскурсии, в рамках которых гости... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:53
2021-08-24T13:53
2021-08-24T13:53
ярославская область
общество
ярославская область
владимир лысенко
новости - туризм
дмитрий миронов
туризм
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Ярославская область активно развивает промышленный туризм, уже несколько десятков предприятий региона приглашают туристов на экскурсии, в рамках которых гости могут дегустировать напитки местного производства, наблюдать за отливкой колоколов и росписью украшений в стиле ростовской финифти, рассказал РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов."Реализация потенциала промышленного туризма при поддержке областного правительства является частью стратегии развития туризма в регионе. В Ярославской области более 300 промышленных предприятий, из них 10% уже включились в реализацию интересных для туристов проектов, и число предложений постоянно растет", - рассказал губернатор.По его словам, развитие промышленного туризма способствует не только росту турпотока, но также притягивает инвесторов и бизнес-партнеров, помогает привлекать молодежь на предприятия. "Для малых городов и моногородов использование потенциала промышленного туризма является одним из перспективных направлений развития", - подчеркнул Миронов.Он рассказал, что наибольшей популярностью у туристов пользуются экскурсии по пивоваренной компании "Балтика" – филиалу "Балтика – Ярославль", пивзаводу "Богемия" в Рыбинске, колокольному заводу "Италмас" Николая Шувалова в Тутаеве, фабрике "Ростовская финифть"."Но есть и новые маршруты, которые, я уверен, приобретут не меньшую популярность. Это, например, групповая пешеходная экскурсия "Переславская промка". Визит-центр "Премудрая Ряпушка" предлагает прогуляться по трем известнейшим фабрикам Переславля-Залесского, которые в XVIII – XX веках формировали облик купеческого города", - рассказал глава региона.О своем намерении практиковать промышленный туризм заявило также руководство компании "ПСМ Прайм", которая строит новый завод по производству энергооборудования в Тутаеве. Компания подошла творчески и к оформлению самого здания завода, отметил губернатор. На фасаде художники рисуют огромное граффити, в центре которого геральдический символ Ярославля – медведь. В рисунке также зашифрованы названия городов и отсылки к истории региона. Высота граффити – более 16 метров, а общая площадь изображения – 500 квадратных метров. Планируется, что работа будет завершена уже к началу осени.По словам и. о. директора департамента туризма Владимира Лысенко, туристы сегодня ищут разнообразия, новых впечатлений и знаний. В этом плане Ярославской области есть что им предложить. "Правительство Ярославской области проводит большую работу, чтобы заинтересовать предприятия в туристических проектах. Это растущий рынок, у него большое будущее, и я уверен, что новый импульс развитию промышленного туризма придаст национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", - заявил Лысенко РИА Новости.
https://ria.ru/20210823/razrabotki-1746901119.html
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общество, ярославская область, владимир лысенко, новости - туризм, дмитрий миронов, туризм
Ярославский губернатор рассказал о развитии промышленного туризма в регионе
Глава Ярославской области Миронов: развитие промышленного туризма притягивает инвесторов
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости.
Ярославская область активно развивает промышленный туризм, уже несколько десятков предприятий региона приглашают туристов на экскурсии, в рамках которых гости могут дегустировать напитки местного производства, наблюдать за отливкой колоколов и росписью украшений в стиле ростовской финифти, рассказал РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов
.
"Реализация потенциала промышленного туризма при поддержке областного правительства является частью стратегии развития туризма в регионе. В Ярославской области более 300 промышленных предприятий, из них 10% уже включились в реализацию интересных для туристов проектов, и число предложений постоянно растет", - рассказал губернатор.
По его словам, развитие промышленного туризма способствует не только росту турпотока, но также притягивает инвесторов и бизнес-партнеров, помогает привлекать молодежь на предприятия. "Для малых городов и моногородов использование потенциала промышленного туризма является одним из перспективных направлений развития", - подчеркнул Миронов.
Он рассказал, что наибольшей популярностью у туристов пользуются экскурсии по пивоваренной компании "Балтика" – филиалу "Балтика – Ярославль", пивзаводу "Богемия" в Рыбинске, колокольному заводу "Италмас" Николая Шувалова в Тутаеве, фабрике "Ростовская финифть".
"Но есть и новые маршруты, которые, я уверен, приобретут не меньшую популярность. Это, например, групповая пешеходная экскурсия "Переславская промка". Визит-центр "Премудрая Ряпушка" предлагает прогуляться по трем известнейшим фабрикам Переславля-Залесского, которые в XVIII – XX веках формировали облик купеческого города", - рассказал глава региона.
О своем намерении практиковать промышленный туризм заявило также руководство компании "ПСМ Прайм", которая строит новый завод по производству энергооборудования в Тутаеве. Компания подошла творчески и к оформлению самого здания завода, отметил губернатор. На фасаде художники рисуют огромное граффити, в центре которого геральдический символ Ярославля – медведь. В рисунке также зашифрованы названия городов и отсылки к истории региона. Высота граффити – более 16 метров, а общая площадь изображения – 500 квадратных метров. Планируется, что работа будет завершена уже к началу осени.
По словам и. о. директора департамента туризма Владимира Лысенко
, туристы сегодня ищут разнообразия, новых впечатлений и знаний. В этом плане Ярославской области есть что им предложить. "Правительство Ярославской области проводит большую работу, чтобы заинтересовать предприятия в туристических проектах. Это растущий рынок, у него большое будущее, и я уверен, что новый импульс развитию промышленного туризма придаст национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", - заявил Лысенко РИА Новости.