https://ria.ru/20210824/tsel-1747082689.html

Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму

Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 24.08.2021

Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что цель партии на осенних выборах – выиграть честно и безоговорочно, не оставив оппонентам никаких РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:07

2021-08-24T18:07

2021-08-24T18:15

политика

единая россия

дмитрий медведев

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что цель партии на осенних выборах – выиграть честно и безоговорочно, не оставив оппонентам никаких шансов.Программа "Единой России" содержит конкретный набор действий для развития страны, которые нужно выполнить максимально четко и в полном объеме, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.По его словам, программная комиссия "Единой России" детально проанализировала полученные предложения, выделила проблемы, которые необходимо отразить."Действительно, этот документ рассчитан на пять лет. В нем есть конкретный набор действий, которые выверены партией с участием коллег из правительства, экспертов и большого количества граждан нашей страны. Мы должны выполнить их максимально четко, и в полном объеме ", - заявил он, выступая на втором этапе XX Съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20210824/putin-1747072453.html

россия

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политика, единая россия, дмитрий медведев, выборы в государственную думу, россия