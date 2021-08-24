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Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 24.08.2021
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что цель партии на осенних выборах – выиграть честно и безоговорочно, не оставив оппонентам никаких РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:07
2021-08-24T18:15
политика
единая россия
дмитрий медведев
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что цель партии на осенних выборах – выиграть честно и безоговорочно, не оставив оппонентам никаких шансов.Программа "Единой России" содержит конкретный набор действий для развития страны, которые нужно выполнить максимально четко и в полном объеме, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.По его словам, программная комиссия "Единой России" детально проанализировала полученные предложения, выделила проблемы, которые необходимо отразить."Действительно, этот документ рассчитан на пять лет. В нем есть конкретный набор действий, которые выверены партией с участием коллег из правительства, экспертов и большого количества граждан нашей страны. Мы должны выполнить их максимально четко, и в полном объеме ", - заявил он, выступая на втором этапе XX Съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".
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политика, единая россия, дмитрий медведев, выборы в государственную думу, россия
18:07 24.08.2021 (обновлено: 18:15 24.08.2021)
 
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму

Председатель "Единой России" Медведев: цель партии на выборах в ГД — выиграть честно и безоговорочно

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что цель партии на осенних выборах – выиграть честно и безоговорочно, не оставив оппонентам никаких шансов.
"Мы обязаны выиграть честно и безоговорочно, не оставив оппонентам никаких шансов", - заявил он, выступая на втором этапе XX съезда политической партии "Единая Россия".
Программа "Единой России" содержит конкретный набор действий для развития страны, которые нужно выполнить максимально четко и в полном объеме, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
По его словам, программная комиссия "Единой России" детально проанализировала полученные предложения, выделила проблемы, которые необходимо отразить.
"Действительно, этот документ рассчитан на пять лет. В нем есть конкретный набор действий, которые выверены партией с участием коллег из правительства, экспертов и большого количества граждан нашей страны. Мы должны выполнить их максимально четко, и в полном объеме ", - заявил он, выступая на втором этапе XX Съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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