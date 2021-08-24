https://ria.ru/20210824/tsel-1747082689.html
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 24.08.2021
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что цель партии на осенних выборах – выиграть честно и безоговорочно, не оставив оппонентам никаких РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:07
2021-08-24T18:07
2021-08-24T18:15
политика
единая россия
дмитрий медведев
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740468405_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a5b900094c4c5832e19458f083007db.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что цель партии на осенних выборах – выиграть честно и безоговорочно, не оставив оппонентам никаких шансов.Программа "Единой России" содержит конкретный набор действий для развития страны, которые нужно выполнить максимально четко и в полном объеме, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.По его словам, программная комиссия "Единой России" детально проанализировала полученные предложения, выделила проблемы, которые необходимо отразить."Действительно, этот документ рассчитан на пять лет. В нем есть конкретный набор действий, которые выверены партией с участием коллег из правительства, экспертов и большого количества граждан нашей страны. Мы должны выполнить их максимально четко, и в полном объеме ", - заявил он, выступая на втором этапе XX Съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20210824/putin-1747072453.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740468405_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_1134cbef9da3ea42fd5f39cd76a9c364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, дмитрий медведев, выборы в государственную думу, россия
18:07 24.08.2021 (обновлено: 18:15 24.08.2021)
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму
Председатель "Единой России" Медведев: цель партии на выборах в ГД — выиграть честно и безоговорочно