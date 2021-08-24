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Пашинян назвал союз с Россией опорой безопасности Армении
Пашинян назвал союз с Россией опорой безопасности Армении - РИА Новости, 24.08.2021
Пашинян назвал союз с Россией опорой безопасности Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стратегический союз с Россией является одной из опор архитектуры безопасности республики. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:54
2021-08-24T10:41
в мире
армения
россия
азербайджан
владимир путин
одкб
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 24 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стратегический союз с Россией является одной из опор архитектуры безопасности республики."Стратегический союз с Россией является одной из опор архитектуры нашей безопасности. В рамках договоров... продолжается оснащение возможностей российской военной базы. В Горисском и Сисианском районах Сюникской области основаны опорные пункты 102-й российской военной базы, на ряде приграничных участков присутствуют российские пограничники", - сказал Пашинян во вторник, представляя программу нового правительства.По его словам, Россия вовлечена в обсуждение приграничных проблем между Арменией и Азербайджаном."Должен отметить ту особую, личную роль, которую сыграл президент РФ Владимир Путин в развитии армяно-российских отношений, обеспечении безопасности и стабильности в нашем регионе, прекращении 44-дневной войны (эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года – ред.), возвращении пленных. Личная вовлеченность президента Путина и атмосфера доверия между нами являются залогом поступательного повышения эффективности армяно-российских отношений", - сказал Пашинян.Он добавил, что в процессе реформ и модернизации армии Ереван придает важность сотрудничеству с РФ. "Могу констатировать, что в этом смысле с РФ есть конкретные договоренности", - отметил премьер Армении.Пашинян также заявил, что Ереван будет активно вовлекаться в деятельность ОДКБ и работать над совершенствованием договорно-правовой базы, механизмов коллективной безопасности.
https://ria.ru/20210811/armeniya-1745381571.html
https://ria.ru/20210719/armiya-1741894580.html
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в мире, армения, россия, азербайджан, владимир путин, одкб, никол пашинян
09:54 24.08.2021 (обновлено: 10:41 24.08.2021)
 
Пашинян назвал союз с Россией опорой безопасности Армении

Премьер Армении Пашинян назвал стратегический союз с Россией одной из опор архитектуры безопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 24 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стратегический союз с Россией является одной из опор архитектуры безопасности республики.
"Стратегический союз с Россией является одной из опор архитектуры нашей безопасности. В рамках договоров... продолжается оснащение возможностей российской военной базы. В Горисском и Сисианском районах Сюникской области основаны опорные пункты 102-й российской военной базы, на ряде приграничных участков присутствуют российские пограничники", - сказал Пашинян во вторник, представляя программу нового правительства.
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В Минобороны Армении высоко оценили военно-политические связи с Россией
По его словам, Россия вовлечена в обсуждение приграничных проблем между Арменией и Азербайджаном.
"Должен отметить ту особую, личную роль, которую сыграл президент РФ Владимир Путин в развитии армяно-российских отношений, обеспечении безопасности и стабильности в нашем регионе, прекращении 44-дневной войны (эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года – ред.), возвращении пленных. Личная вовлеченность президента Путина и атмосфера доверия между нами являются залогом поступательного повышения эффективности армяно-российских отношений", - сказал Пашинян.
Он добавил, что в процессе реформ и модернизации армии Ереван придает важность сотрудничеству с РФ. "Могу констатировать, что в этом смысле с РФ есть конкретные договоренности", - отметил премьер Армении.
Пашинян также заявил, что Ереван будет активно вовлекаться в деятельность ОДКБ и работать над совершенствованием договорно-правовой базы, механизмов коллективной безопасности.
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В миреАрменияРоссияАзербайджанВладимир ПутинОДКБНикол Пашинян
 
 
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