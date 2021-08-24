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Туризм
https://ria.ru/20210824/sochi-1747028418.html
Цены на авиабилеты в Сочи достигли рекордного минимума
Цены на авиабилеты в Сочи достигли рекордного минимума - РИА Новости, 24.08.2021
Цены на авиабилеты в Сочи достигли рекордного минимума
Средний чек на авиабилеты в Сочи упал в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пишет АТОР. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:02
2021-08-24T15:02
туризм
краснодарский край
сочи
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
авиабилеты
россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Средний чек на авиабилеты в Сочи упал в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пишет АТОР.Российские авиакомпании вынуждены снижать цены на перевозку по популярным южным маршрутам из-за коронавирусных ограничений, действующих в Краснодарском крае.По данным сервиса Kupibilet, билеты из Москвы в Сочи с вылетом 24 августа можно купить за полторы тысячи рублей в одну сторону. В среднем же цена составляет около семи-девяти тысяч за перелет туда и обратно. При этом август считается пиком сезона в Краснодарском крае. Для сравнения: до пандемии билеты в Сочи с вылетом в этом месяце стоили 15-20 тысяч в обе стороны.В сентябре средняя цена по этому направлению еще ниже — шесть-семь тысяч рублей туда и обратно.Уточняется, что средний чек упал не только на билеты в Краснодарский край, но и на перелеты по всей России с вылетом в сентябре-декабре. По сравнению с допандемийным 2019-м общая стоимость снизилась на 13-17 процентов.
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краснодарский край, сочи, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), авиабилеты, россия
15:02 24.08.2021
 

Цены на авиабилеты в Сочи достигли рекордного минимума

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" в международном аэропорту Сочи
Самолет Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии в международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Средний чек на авиабилеты в Сочи упал в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пишет АТОР.
Российские авиакомпании вынуждены снижать цены на перевозку по популярным южным маршрутам из-за коронавирусных ограничений, действующих в Краснодарском крае.
По данным сервиса Kupibilet, билеты из Москвы в Сочи с вылетом 24 августа можно купить за полторы тысячи рублей в одну сторону. В среднем же цена составляет около семи-девяти тысяч за перелет туда и обратно. При этом август считается пиком сезона в Краснодарском крае. Для сравнения: до пандемии билеты в Сочи с вылетом в этом месяце стоили 15-20 тысяч в обе стороны.
В сентябре средняя цена по этому направлению еще ниже — шесть-семь тысяч рублей туда и обратно.
Уточняется, что средний чек упал не только на билеты в Краснодарский край, но и на перелеты по всей России с вылетом в сентябре-декабре. По сравнению с допандемийным 2019-м общая стоимость снизилась на 13-17 процентов.
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ТуризмКраснодарский крайСочиНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)авиабилетыРоссия
 
 
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