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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Жестких коронавирусных ограничений в школах не будет, заявил Собянин
Жестких коронавирусных ограничений в школах не будет, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2021
Жестких коронавирусных ограничений в школах не будет, заявил Собянин
Каких-то жестких COVID-ограничений в школах Москвы к 1 сентября не планируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире "Первого канала". РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:27
2021-08-24T15:27
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Каких-то жестких COVID-ограничений в школах Москвы к 1 сентября не планируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире "Первого канала"."Каких-то таких жестких ограничений мы к 1 сентября не планируем. Есть, конечно, требования, связанные с разделением потоков детей, чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия, контроль классов и так далее", - сообщил Собянин.Мэр подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы "именно так" продолжался весь учебный год."Хотя у нас в запасе есть технологии для дистанционного обучения детей, в случае необходимости мы обеспечим качественным образованием. Но будем надеяться, что не потребуется", - добавил он.
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:27 24.08.2021
 
Жестких коронавирусных ограничений в школах не будет, заявил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин: жестких ограничений по коронавирусу в школах не планируется

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе "Лужники" в Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Каких-то жестких COVID-ограничений в школах Москвы к 1 сентября не планируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире "Первого канала".
"Каких-то таких жестких ограничений мы к 1 сентября не планируем. Есть, конечно, требования, связанные с разделением потоков детей, чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия, контроль классов и так далее", - сообщил Собянин.
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