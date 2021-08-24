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Жестких коронавирусных ограничений в школах не будет, заявил Собянин
Жестких коронавирусных ограничений в школах не будет, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2021
Жестких коронавирусных ограничений в школах не будет, заявил Собянин
Каких-то жестких COVID-ограничений в школах Москвы к 1 сентября не планируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире "Первого канала". РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:27
2021-08-24T15:27
2021-08-24T15:27
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сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Каких-то жестких COVID-ограничений в школах Москвы к 1 сентября не планируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире "Первого канала"."Каких-то таких жестких ограничений мы к 1 сентября не планируем. Есть, конечно, требования, связанные с разделением потоков детей, чтобы они меньше пересекались друг с другом, термометрия, контроль классов и так далее", - сообщил Собянин.Мэр подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы "именно так" продолжался весь учебный год."Хотя у нас в запасе есть технологии для дистанционного обучения детей, в случае необходимости мы обеспечим качественным образованием. Но будем надеяться, что не потребуется", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/uchitel-1747029517.html
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Жестких коронавирусных ограничений в школах не будет, заявил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин: жестких ограничений по коронавирусу в школах не планируется