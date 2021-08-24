https://ria.ru/20210824/shoygu-1747099439.html
Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия
Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия - РИА Новости, 24.08.2021
Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия
Министр обороны Сергей Шойгу назвал ключевую опасность, связанную с Афганистаном сейчас. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T19:25
2021-08-24T19:25
2021-08-24T20:35
захват власти в афганистане талибами
афганистан
сергей шойгу
единая россия
талибан
россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назвал ключевую опасность, связанную с Афганистаном сейчас."Первая и главная угроза — это то, что талибам досталось огромное количество оружия. Огромное", — сказал он.Шойгу уточнил, что речь, в частности, идет о сотнях единиц бронетехники, самолетах и вертолетах."Я вам скажу, что только систем ПЗРК больше сотни", — сказал министр.Он отметил, что никто не может контролировать эти процессы."Вторая угроза — это наркотики. Девяносто три процента мирового героина — это афганский героин. Это, конечно, представляет для нас угрозу", — добавил Шойгу.По его словам, российское руководство ожидало, что НАТО после прихода в Афганистан, сможет остановить наркотрафик, но площадь плантаций увеличилась в сто раз.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента члены "Талибана"* провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления страной.Единственной неподконтрольной новым властям провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению.Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, управлять Афганистаном будет совет из 12 человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210824/vyvod-1747008539.html
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747032745.html
https://ria.ru/20210824/afganistan-1746957192.html
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афганистан, сергей шойгу, единая россия, талибан, россия
19:25 24.08.2021 (обновлено: 20:35 24.08.2021)
Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия
Глава Минобороны Шойгу: талибам досталось огромное количество оружия, это представляет угрозу
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу
назвал ключевую опасность, связанную с Афганистаном сейчас.
"Первая и главная угроза — это то, что талибам досталось огромное количество оружия. Огромное", — сказал он.
Шойгу уточнил, что речь, в частности, идет о сотнях единиц бронетехники, самолетах и вертолетах.
"Я вам скажу, что только систем ПЗРК больше сотни", — сказал министр.
Он отметил, что никто не может контролировать эти процессы.
"Вторая угроза — это наркотики. Девяносто три процента мирового героина — это афганский героин. Это, конечно, представляет для нас угрозу", — добавил Шойгу.
По его словам, российское руководство ожидало, что НАТО после прихода в Афганистан, сможет остановить наркотрафик, но площадь плантаций увеличилась в сто раз.
Смена власти в Афганистане
На фоне вывода американского контингента члены "Талибана
"* провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления страной.
Единственной неподконтрольной новым властям провинцией остается Панджшер
к северо-востоку от Кабула
— один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению.
Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, управлять Афганистаном будет совет из 12 человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.