https://ria.ru/20210824/shoygu-1747099439.html

Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия

Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия - РИА Новости, 24.08.2021

Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия

Министр обороны Сергей Шойгу назвал ключевую опасность, связанную с Афганистаном сейчас. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T19:25

2021-08-24T19:25

2021-08-24T20:35

захват власти в афганистане талибами

афганистан

сергей шойгу

единая россия

талибан

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назвал ключевую опасность, связанную с Афганистаном сейчас."Первая и главная угроза — это то, что талибам досталось огромное количество оружия. Огромное", — сказал он.Шойгу уточнил, что речь, в частности, идет о сотнях единиц бронетехники, самолетах и вертолетах."Я вам скажу, что только систем ПЗРК больше сотни", — сказал министр.Он отметил, что никто не может контролировать эти процессы."Вторая угроза — это наркотики. Девяносто три процента мирового героина — это афганский героин. Это, конечно, представляет для нас угрозу", — добавил Шойгу.По его словам, российское руководство ожидало, что НАТО после прихода в Афганистан, сможет остановить наркотрафик, но площадь плантаций увеличилась в сто раз.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента члены "Талибана"* провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления страной.Единственной неподконтрольной новым властям провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению.Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, управлять Афганистаном будет совет из 12 человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210824/vyvod-1747008539.html

https://ria.ru/20210824/afganistan-1747032745.html

https://ria.ru/20210824/afganistan-1746957192.html

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, сергей шойгу, единая россия, талибан, россия