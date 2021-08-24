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Школьники представили проекты в сфере образования к заседанию госсовета
Школьники представили проекты в сфере образования к заседанию госсовета - РИА Новости, 24.08.2021
Школьники представили проекты в сфере образования к заседанию госсовета
Школьники из разных регионов России впервые приняли участие в совещании по подготовке расширенного заседания президиума госсовета по образованию. На встрече,... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:45
2021-08-24T14:45
общество
роспатриотцентр
российское движение школьников
россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Школьники из разных регионов России впервые приняли участие в совещании по подготовке расширенного заседания президиума госсовета по образованию. На встрече, которая прошла 24 августа, учащиеся представили проекты по созданию "школы будущего". Об этом сообщила пресс-служба "Роспатриотцентра".В семинаре-совещании приняли участие девять финалистов всероссийского конкурса "Большая перемена" и два активиста Российского движения школьников. В ходе встречи они разделились на группы и работали вместе с главами регионов и ведомств.Молодые люди внесли предложения по развитию школьного образования, совершенствованию инфраструктуры и созданию условий для непрерывного развития в школе. Также они обсудили систему дополнительного образования и воспитания детей, обменялись идеями."Участие в семинаре – это огромная возможность высказать свое мнение о современном образовании и его развитии. Так как все мы являемся представителями школьного сообщества, у нас есть много идей и предложений. Например, доступная среда, проектная деятельность, снижение нагрузки на учителей", – рассказала финалистка конкурса "Большая перемена" Софья Токарева.
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общество, роспатриотцентр, российское движение школьников, россия
14:45 24.08.2021
 

Школьники представили проекты в сфере образования к заседанию госсовета

© РИА Новости / Илья ПиталевШкольная доска в учебном классе
Школьная доска в учебном классе - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Школьники из разных регионов России впервые приняли участие в совещании по подготовке расширенного заседания президиума госсовета по образованию. На встрече, которая прошла 24 августа, учащиеся представили проекты по созданию "школы будущего". Об этом сообщила пресс-служба "Роспатриотцентра".
В семинаре-совещании приняли участие девять финалистов всероссийского конкурса "Большая перемена" и два активиста Российского движения школьников. В ходе встречи они разделились на группы и работали вместе с главами регионов и ведомств.
Молодые люди внесли предложения по развитию школьного образования, совершенствованию инфраструктуры и созданию условий для непрерывного развития в школе. Также они обсудили систему дополнительного образования и воспитания детей, обменялись идеями.
"Участие в семинаре – это огромная возможность высказать свое мнение о современном образовании и его развитии. Так как все мы являемся представителями школьного сообщества, у нас есть много идей и предложений. Например, доступная среда, проектная деятельность, снижение нагрузки на учителей", – рассказала финалистка конкурса "Большая перемена" Софья Токарева.
 
ОбществоРоспатриотцентрРоссийское движение школьниковРоссия
 
 
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