https://ria.ru/20210824/shkolniki-1747030269.html

Школьники представили проекты в сфере образования к заседанию госсовета

Школьники представили проекты в сфере образования к заседанию госсовета - РИА Новости, 24.08.2021

Школьники представили проекты в сфере образования к заседанию госсовета

Школьники из разных регионов России впервые приняли участие в совещании по подготовке расширенного заседания президиума госсовета по образованию. На встрече,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:45

2021-08-24T14:45

2021-08-24T14:45

общество

роспатриотцентр

российское движение школьников

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Школьники из разных регионов России впервые приняли участие в совещании по подготовке расширенного заседания президиума госсовета по образованию. На встрече, которая прошла 24 августа, учащиеся представили проекты по созданию "школы будущего". Об этом сообщила пресс-служба "Роспатриотцентра".В семинаре-совещании приняли участие девять финалистов всероссийского конкурса "Большая перемена" и два активиста Российского движения школьников. В ходе встречи они разделились на группы и работали вместе с главами регионов и ведомств.Молодые люди внесли предложения по развитию школьного образования, совершенствованию инфраструктуры и созданию условий для непрерывного развития в школе. Также они обсудили систему дополнительного образования и воспитания детей, обменялись идеями."Участие в семинаре – это огромная возможность высказать свое мнение о современном образовании и его развитии. Так как все мы являемся представителями школьного сообщества, у нас есть много идей и предложений. Например, доступная среда, проектная деятельность, снижение нагрузки на учителей", – рассказала финалистка конкурса "Большая перемена" Софья Токарева.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, роспатриотцентр, российское движение школьников, россия