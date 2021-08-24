https://ria.ru/20210824/san-sebastyan-1747025196.html

Марион Котийяр разделит с Джонни Деппом премию фестиваля в Сан-Себастьяне

Марион Котийяр разделит с Джонни Деппом премию фестиваля в Сан-Себастьяне - РИА Новости, 24.08.2021

Марион Котийяр разделит с Джонни Деппом премию фестиваля в Сан-Себастьяне

Французской актрисе Марион Котийяр присуждена премия "Доностия" кинофестиваля в Сан-Себастьяне за вклад в кинематограф, говорится на сайте фестиваля. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:32

2021-08-24T14:32

2021-08-24T14:32

культура

джонни депп

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МАДРИД, 24 авг – РИА Новости. Французской актрисе Марион Котийяр присуждена премия "Доностия" кинофестиваля в Сан-Себастьяне за вклад в кинематограф, говорится на сайте фестиваля."Марион Котийяр, одна из самых международных французских актрис современного кинематографа, получит премию "Доностия" 69-го фестиваля в Сан-Себастьяне. Почетная награда будет вручена ей 17 сентября, в пятницу, в ходе церемонии открытия конкурса", - говорится в сообщении.Ранее жюри приняло решение присудить эту премию Джонни Деппу, она будет вручена 22 сентября. Однако решение вызвало недовольство ряда кинематографистов и журналистов. В частности, против выступила глава испанской Ассоциации женщин-кинематографистов и аудиовизуальных средств (CIMA) режиссер Кристина Андреу. Причиной несогласия с выбором жюри стало судебное разбирательство.Летом прошлого года в Высоком суде Лондона прошли слушания по иску Деппа против таблоида Sun, написавшего в 2018 году, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. Актриса обвиняет экс-супруга, с которым она состояла в браке с 2015 по 2017 год, в "трехдневных мучениях с физическим насилием" в 2016 году: согласно ее утверждениям, актер в тот период принимал наркотики и много пил. Депп категорически отрицает, что проявлял насилие по отношению к бывшей супруге. Иск Депп проиграл, в марте этого года также была отклонена его апелляция.В ответ руководство кинофестиваля заявило, что Депп не был осужден ни за какое преступление. "Согласно имеющимся у нас доказанным данным, Джонни Депп не был арестован, обвинен или осужден за какие-либо формы нападения или насилия в отношении какой-либо женщины. Мы настаиваем: он не был обвинен какой-либо инстанцией или юрисдикцией или осужден за насилие в отношении женщин. <...> Презумпция невиновности остается частью наших этических принципов", - говорится в заявлении директора фестиваля Хосе Луиса Ребординоса.В рамках фестиваля Ассоциация женщин-специалистов в аудиовизуальном секторе и исполнительском искусстве (H)emen проведет встречи, посвященные этическим вопросам, с целью "проанализировать, обсудить и попытаться достичь согласия по вопросам гендерного равенства".Фестиваль в Сан-Себастьяне впервые состоялся в 1953 году. Высшие награды – "Золотая раковина" (лучший фильм) и "Серебряная раковина" (лучшее исполнение главной роли, роли второго плана, лучшему режиссеру), кроме того, в рамках фестиваля присуждается премия за вклад в кинематограф – "Доностия".

https://ria.ru/20210809/johnnydepp-1745040566.html

https://ria.ru/20210819/kino-1746364830.html

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джонни депп, марион котийяр, эмбер херд, новости культуры, кино и сериалы