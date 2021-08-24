https://ria.ru/20210824/ryukzak-1746963456.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать школьный рюкзак

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать школьный рюкзак - РИА Новости, 24.08.2021

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать школьный рюкзак

Роспотребнадзор в преддверии 1 сентября дал рекомендации по выбору школьного рюкзака, соответствующая информация опубликована на сайте службы. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T07:10

2021-08-24T07:10

2021-08-24T07:10

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии 1 сентября дал рекомендации по выбору школьного рюкзака, соответствующая информация опубликована на сайте службы."В преддверии нового учебного года Роспотребнадзор напоминает о требованиях безопасности, предъявляемых к учебным изданиям, ученическим портфелям и ранцам для детей и подростков. На современном этапе актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема формирования и сохранения красивой фигуры и правильной осанки тела. Важным аспектом является выбор ранца или ученического портфеля, соответствующего требованиям", - говорится в сообщении.Отмечается, что техрегламентом Таможенного союза регламентируются размеры, вес, конструкция, показатели безопасности материалов, из которых изготовлены портфели и ранцы. В частности, маркировка портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте ребенка; их вес без учебников должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 граммов и для обучающихся средних и старших классов – не более одного килограмма. Кроме того, ранцы для детей младших классов должны быть снабжены формоустойчивой спинкой.В Роспотребнадзоре рассказали, что требования, предъявляемые к размерам ранцев для обучающихся начальных классов, следующие: длина (высота) – 300–360 миллиметров; высота передней стенки – 220–260 миллиметров; ширина – 60–100 миллиметров; длина плечевого ремня – не менее 600–700 миллиметров; ширина плечевого ремня в верхней части – не менее 35–40 миллиметров.Добавляется, что основные гигиенические требования к учебникам предъявляются к качеству бумаги и полиграфических материалов, печати, набора, формата, переплета, а также весу и шрифту.Подчеркивается, что появление множества обучающих программ привело к тому, что школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки. При этом вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся первых-вторых классов – 1,5 килограмма; третьих-четвертых классов – двух килограммов; пятых-шестых классов – 2,5 килограмма; седьмых-восьмых классов – 3,5 килограммов; 9–11-х классов – четырех килограммов."В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10. Такой подход учитывает и индивидуальные возможности ребенка", - рассказали в Роспотребнадзоре.Добавляется, что ученические портфели и ранцы должны иметь детали или фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, простым в чистке и уходе, чтобы при необходимости его можно было легко помыть.

https://ria.ru/20210824/shkola-1746960156.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия