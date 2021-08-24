https://ria.ru/20210824/rekonstruktsiya-1746993299.html
Реконструкцию комплекса коммуникационных коллекторов "Экспоцентр" завершили
Реконструкцию комплекса коммуникационных коллекторов "Экспоцентр" завершили - РИА Новости, 24.08.2021
Реконструкцию комплекса коммуникационных коллекторов "Экспоцентр" завершили
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по реконструкции одного из крупнейших комплексов коммуникационных коллекторов "Экспоцентр", сообщил... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:42
2021-08-24T11:42
2021-08-24T11:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
экспоцентр
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по реконструкции одного из крупнейших комплексов коммуникационных коллекторов "Экспоцентр", сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В комплекс "Экспоцентр" входят пять коллекторов, построенных в период с 1980-х по 2000-е годы, их общая протяженность составляет более 5,5 километра. Проведенные мероприятия позволят продлить срок службы объекта, обеспечить безопасную и безаварийную эксплуатацию проложенных в нем инженерных коммуникаций – труб водопровода и теплоснабжения, кабелей электричества и связи", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в ходе реконструкции проведены работы по восстановлению гидроизоляции и частичной замене перекрытий с усилением несущей способности строительных конструкций коллекторов."Выполнено устройство новых вентиляционных шахт с дополнительными аварийными выходами. На самих шахтах проведены работы по замене металлических конструкций на плоские металлические решетки с последующей облицовкой керамогранитной плиткой. Это позволило органично вписать их в городской ландшафт", - отметил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках программ реконструкции, модернизации и технического переоснащения объектов коллекторного хозяйства за последние 10 лет реконструировано более 240 километров коллекторов."Состояние этих объектов находится под постоянным контролем, ведется большая работа в части модернизации систем диспетчеризации и управлении. Общее количество установленных в коллекторах систем охранно-пожарной сигнализации с 2011 года выросло на 60%, а устройств контроля газовоздушной среды - более чем в два раза", - подчеркнул заммэра.
https://ria.ru/20210824/stroitelstvo-1746992643.html
https://ria.ru/20210823/peresadka-1746887818.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, экспоцентр, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Реконструкцию комплекса коммуникационных коллекторов "Экспоцентр" завершили
Заммэра Москвы Бирюков: проведена реконструкция комплекса коммуникационных коллекторов "Экспоцентр"
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по реконструкции одного из крупнейших комплексов коммуникационных коллекторов "Экспоцентр
", сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"В комплекс "Экспоцентр" входят пять коллекторов, построенных в период с 1980-х по 2000-е годы, их общая протяженность составляет более 5,5 километра. Проведенные мероприятия позволят продлить срок службы объекта, обеспечить безопасную и безаварийную эксплуатацию проложенных в нем инженерных коммуникаций – труб водопровода и теплоснабжения, кабелей электричества и связи", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в ходе реконструкции проведены работы по восстановлению гидроизоляции и частичной замене перекрытий с усилением несущей способности строительных конструкций коллекторов.
"Выполнено устройство новых вентиляционных шахт с дополнительными аварийными выходами. На самих шахтах проведены работы по замене металлических конструкций на плоские металлические решетки с последующей облицовкой керамогранитной плиткой. Это позволило органично вписать их в городской ландшафт", - отметил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках программ реконструкции, модернизации и технического переоснащения объектов коллекторного хозяйства за последние 10 лет реконструировано более 240 километров коллекторов.
"Состояние этих объектов находится под постоянным контролем, ведется большая работа в части модернизации систем диспетчеризации и управлении. Общее количество установленных в коллекторах систем охранно-пожарной сигнализации с 2011 года выросло на 60%, а устройств контроля газовоздушной среды - более чем в два раза", - подчеркнул заммэра.