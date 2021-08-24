https://ria.ru/20210824/rekonstruktsiya-1746993299.html

Реконструкцию комплекса коммуникационных коллекторов "Экспоцентр" завершили

Реконструкцию комплекса коммуникационных коллекторов "Экспоцентр" завершили - РИА Новости, 24.08.2021

Реконструкцию комплекса коммуникационных коллекторов "Экспоцентр" завершили

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по реконструкции одного из крупнейших комплексов коммуникационных коллекторов "Экспоцентр", сообщил... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:42

2021-08-24T11:42

2021-08-24T11:42

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

экспоцентр

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по реконструкции одного из крупнейших комплексов коммуникационных коллекторов "Экспоцентр", сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В комплекс "Экспоцентр" входят пять коллекторов, построенных в период с 1980-х по 2000-е годы, их общая протяженность составляет более 5,5 километра. Проведенные мероприятия позволят продлить срок службы объекта, обеспечить безопасную и безаварийную эксплуатацию проложенных в нем инженерных коммуникаций – труб водопровода и теплоснабжения, кабелей электричества и связи", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в ходе реконструкции проведены работы по восстановлению гидроизоляции и частичной замене перекрытий с усилением несущей способности строительных конструкций коллекторов."Выполнено устройство новых вентиляционных шахт с дополнительными аварийными выходами. На самих шахтах проведены работы по замене металлических конструкций на плоские металлические решетки с последующей облицовкой керамогранитной плиткой. Это позволило органично вписать их в городской ландшафт", - отметил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках программ реконструкции, модернизации и технического переоснащения объектов коллекторного хозяйства за последние 10 лет реконструировано более 240 километров коллекторов."Состояние этих объектов находится под постоянным контролем, ведется большая работа в части модернизации систем диспетчеризации и управлении. Общее количество установленных в коллекторах систем охранно-пожарной сигнализации с 2011 года выросло на 60%, а устройств контроля газовоздушной среды - более чем в два раза", - подчеркнул заммэра.

https://ria.ru/20210824/stroitelstvo-1746992643.html

https://ria.ru/20210823/peresadka-1746887818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экспоцентр, петр бирюков, городское хозяйство москвы