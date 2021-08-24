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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/razgovor-1747010919.html
Путин обсудил с премьером Индии ситуацию в Афганистане
Путин обсудил с премьером Индии ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 24.08.2021
Путин обсудил с премьером Индии ситуацию в Афганистане
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:05
2021-08-24T13:11
захват власти в афганистане талибами
в мире
индия
афганистан
владимир путин
нарендра моди
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. При обмене мнениями по ситуации в Афганистане отмечена важность скоординированных усилий, способствующих установлению в этой стране мира и стабильности, обеспечению безопасности в регионе в целом", - говорится в сообщении."Выражен настрой на наращивание сотрудничества в противодействии распространению террористической идеологии и наркоугрозе, исходящей с территории Афганистана. Условлено о формировании двустороннего канала постоянных консультаций по данной проблематике", - говорится в сообщении."Нарендра Моди выразил признательность Владимиру Путину за оказываемое содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставку и производство в Индии российских вакцин, а также передачу необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования", - говорится в сообщении.Стороны также затронули ряд вопросов дальнейшего развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере. Кроме того, был обсужден график предстоящих контактов на различных уровнях.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. 15 августа СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210823/pandzhsher-1746592361.html
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в мире, индия, афганистан, владимир путин, нарендра моди, россия
Материал дополняется
13:05 24.08.2021 (обновлено: 13:11 24.08.2021)
 
Путин обсудил с премьером Индии ситуацию в Афганистане

Президент Путин по телефону обсудил с премьером Индии Моди ситуацию в Афганистане

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании V Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. При обмене мнениями по ситуации в Афганистане отмечена важность скоординированных усилий, способствующих установлению в этой стране мира и стабильности, обеспечению безопасности в регионе в целом", - говорится в сообщении.
"Выражен настрой на наращивание сотрудничества в противодействии распространению террористической идеологии и наркоугрозе, исходящей с территории Афганистана. Условлено о формировании двустороннего канала постоянных консультаций по данной проблематике", - говорится в сообщении.
"Нарендра Моди выразил признательность Владимиру Путину за оказываемое содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставку и производство в Индии российских вакцин, а также передачу необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования", - говорится в сообщении.
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Стороны также затронули ряд вопросов дальнейшего развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере. Кроме того, был обсужден график предстоящих контактов на различных уровнях.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. 15 августа СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреИндияАфганистанВладимир ПутинНарендра МодиРоссия
 
 
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