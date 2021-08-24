https://ria.ru/20210824/radioelektronika-1747118771.html
Минцифры согласует проект по развитию спроса на российскую радиоэлектронику
Минцифры согласует проект по развитию спроса на российскую радиоэлектронику - РИА Новости, 24.08.2021
Минцифры согласует проект по развитию спроса на российскую радиоэлектронику
Минцифры РФ разработало проект директив правительства для стимулирования спроса на использование российской радиоэлектроники и представило его на согласование в РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T23:14
2021-08-24T23:14
2021-08-24T23:19
экономика
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минцифры РФ разработало проект директив правительства для стимулирования спроса на использование российской радиоэлектроники и представило его на согласование в Минфин, Минпромторг и Росимущество, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Как указал замглавы Минцифры Андрей Заренин, слова которого приводит пресс-служба, речь идет о директивах представителям интересов России в советах директоров акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный правительством "по вопросу обязательного участия обществ в реализации "сквозных проектов"."Проект данной директивы разработан с целью стимулирования спроса на использование российской продукции радиоэлектронной промышленности", - добавил он.В пресс-службе отметили, что в разработанных директивах Минцифры рекомендует представителям интересов России голосовать "за" решения по реализации "сквозных проектов", направленных на "внедрение продукции российской радиоэлектронной промышленности".
https://ria.ru/20210303/mikroelektronika-1599743324.html
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экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), россия
23:14 24.08.2021 (обновлено: 23:19 24.08.2021)
Минцифры согласует проект по развитию спроса на российскую радиоэлектронику
Минцифры разработало проект директив для стимулирования спроса на российскую радиоэлектронику