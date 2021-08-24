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Пушков ответил на слова Кучмы об "анти-России"

Пушков ответил на слова Кучмы об "анти-России" - РИА Новости, 24.08.2021

Пушков ответил на слова Кучмы об "анти-России"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который заявил об опасности идеи "анти-России" для Киева. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:05

2021-08-24T18:05

2021-08-24T19:32

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который заявил об опасности идеи "анти-России" для Киева."Кучма в данном случае прав", — написал парламентарий в телеграме.Пушков подчеркнул, что киевские власти при последних двух президентах постоянно противопоставляют Украину России, пытаются утвердиться в роли "главного антироссийского плацдарма" и продать эту опцию подороже."Об этом кричал еще Яценюк: мол, Украина защищает Европу от "агрессии" России. Чушь, конечно: нет агрессии, да и Украина ничего защитить не способна", — пояснил сенатор.Он добавил, что другой идейной базы у киевских властей нет."Бандера да ненависть к России, которую всячески разогревают, чтобы, по нелепому выражению Кулебы, петух наконец свистнул", — добавил Пушков.Он уточнил, что глава украинского МИД под такой формулировкой имел в виду будущие достижения Киева."Но не свистит кулебинский петух, не свистит. И его свиста, похоже, ждать еще дольше, чем того времени, когда рак на горе свистнет", — подытожил сенатор.Ранее второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что для Киева опасна идея стать "анти-Россией", так как успешное развитие не может быть основано на негативе.

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в мире, украина, алексей пушков, леонид кучма, россия