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Пушков ответил на слова Кучмы об "анти-России"
Пушков ответил на слова Кучмы об "анти-России" - РИА Новости, 24.08.2021
Пушков ответил на слова Кучмы об "анти-России"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который заявил об опасности идеи "анти-России" для Киева. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:05
2021-08-24T19:32
в мире
украина
алексей пушков
леонид кучма
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который заявил об опасности идеи "анти-России" для Киева."Кучма в данном случае прав", — написал парламентарий в телеграме.Пушков подчеркнул, что киевские власти при последних двух президентах постоянно противопоставляют Украину России, пытаются утвердиться в роли "главного антироссийского плацдарма" и продать эту опцию подороже."Об этом кричал еще Яценюк: мол, Украина защищает Европу от "агрессии" России. Чушь, конечно: нет агрессии, да и Украина ничего защитить не способна", — пояснил сенатор.Он добавил, что другой идейной базы у киевских властей нет."Бандера да ненависть к России, которую всячески разогревают, чтобы, по нелепому выражению Кулебы, петух наконец свистнул", — добавил Пушков.Он уточнил, что глава украинского МИД под такой формулировкой имел в виду будущие достижения Киева."Но не свистит кулебинский петух, не свистит. И его свиста, похоже, ждать еще дольше, чем того времени, когда рак на горе свистнет", — подытожил сенатор.Ранее второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что для Киева опасна идея стать "анти-Россией", так как успешное развитие не может быть основано на негативе.
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в мире, украина, алексей пушков, леонид кучма, россия
18:05 24.08.2021 (обновлено: 19:32 24.08.2021)
 
Пушков ответил на слова Кучмы об "анти-России"

Сенатор Пушков ответил на заявление экс-президента Украины Кучмы об "анти-России"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОнлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который заявил об опасности идеи "анти-России" для Киева.
"Кучма в данном случае прав", — написал парламентарий в телеграме.
Пушков подчеркнул, что киевские власти при последних двух президентах постоянно противопоставляют Украину России, пытаются утвердиться в роли "главного антироссийского плацдарма" и продать эту опцию подороже.
"Об этом кричал еще Яценюк: мол, Украина защищает Европу от "агрессии" России. Чушь, конечно: нет агрессии, да и Украина ничего защитить не способна", — пояснил сенатор.
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Он добавил, что другой идейной базы у киевских властей нет.
"Бандера да ненависть к России, которую всячески разогревают, чтобы, по нелепому выражению Кулебы, петух наконец свистнул", — добавил Пушков.
Он уточнил, что глава украинского МИД под такой формулировкой имел в виду будущие достижения Киева.
"Но не свистит кулебинский петух, не свистит. И его свиста, похоже, ждать еще дольше, чем того времени, когда рак на горе свистнет", — подытожил сенатор.
Ранее второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что для Киева опасна идея стать "анти-Россией", так как успешное развитие не может быть основано на негативе.
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