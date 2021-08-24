https://ria.ru/20210824/pushkov-1747082236.html
Пушков ответил на слова Кучмы об "анти-России"
Пушков ответил на слова Кучмы об "анти-России" - РИА Новости, 24.08.2021
Пушков ответил на слова Кучмы об "анти-России"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который заявил об опасности идеи "анти-России" для Киева. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:05
2021-08-24T18:05
2021-08-24T19:32
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который заявил об опасности идеи "анти-России" для Киева."Кучма в данном случае прав", — написал парламентарий в телеграме.Пушков подчеркнул, что киевские власти при последних двух президентах постоянно противопоставляют Украину России, пытаются утвердиться в роли "главного антироссийского плацдарма" и продать эту опцию подороже."Об этом кричал еще Яценюк: мол, Украина защищает Европу от "агрессии" России. Чушь, конечно: нет агрессии, да и Украина ничего защитить не способна", — пояснил сенатор.Он добавил, что другой идейной базы у киевских властей нет."Бандера да ненависть к России, которую всячески разогревают, чтобы, по нелепому выражению Кулебы, петух наконец свистнул", — добавил Пушков.Он уточнил, что глава украинского МИД под такой формулировкой имел в виду будущие достижения Киева."Но не свистит кулебинский петух, не свистит. И его свиста, похоже, ждать еще дольше, чем того времени, когда рак на горе свистнет", — подытожил сенатор.Ранее второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что для Киева опасна идея стать "анти-Россией", так как успешное развитие не может быть основано на негативе.
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в мире, украина, алексей пушков, леонид кучма, россия
18:05 24.08.2021 (обновлено: 19:32 24.08.2021)
Пушков ответил на слова Кучмы об "анти-России"
Сенатор Пушков ответил на заявление экс-президента Украины Кучмы об "анти-России"
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Сенатор Алексей Пушков
прокомментировал слова бывшего президента Украины Леонида Кучмы
, который заявил об опасности идеи "анти-России" для Киева.
"Кучма в данном случае прав", — написал парламентарий в телеграме
.
Пушков подчеркнул, что киевские власти при последних двух президентах постоянно противопоставляют Украину России
, пытаются утвердиться в роли "главного антироссийского плацдарма" и продать эту опцию подороже.
"Об этом кричал еще Яценюк: мол, Украина защищает Европу
от "агрессии" России. Чушь, конечно: нет агрессии, да и Украина ничего защитить не способна", — пояснил сенатор.
Он добавил, что другой идейной базы у киевских властей нет.
"Бандера да ненависть к России, которую всячески разогревают, чтобы, по нелепому выражению Кулебы, петух наконец свистнул", — добавил Пушков.
Он уточнил, что глава украинского МИД под такой формулировкой имел в виду будущие достижения Киева.
"Но не свистит кулебинский петух, не свистит. И его свиста, похоже, ждать еще дольше, чем того времени, когда рак на горе свистнет", — подытожил сенатор.
Ранее второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что для Киева опасна идея стать "анти-Россией", так как успешное развитие не может быть основано на негативе.