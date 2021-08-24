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В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским
В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским - РИА Новости, 24.08.2021
В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским
Украина никогда не признает "аннексию" Крыма и самопровозглашенные республики Донбасса, заявил во вторник спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:39
2021-08-24T14:39
в мире
украина
нато
верховная рада украины
донбасс
дмитрий разумков
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КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Украина никогда не признает "аннексию" Крыма и самопровозглашенные республики Донбасса, заявил во вторник спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю прошел масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях участвовали более четырех тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде приняла участие авиация НАТО."Независимость для нас — это свобода. В Украине никогда не приживались и не приживутся социальные и политические порядки самодурства, авторитарного или диктаторского типа… Мы никогда не признаем оккупацию Крыма и так называемые псевдогосударственные образования на востоке страны. И будем отстаивать свою территориальную целостность. Уверен, что из этих стен, где родился акт провозглашения независимости Украины, никогда не выйдет документ, который будет нарушать территориальную целостность или сдавать национальные интересы", - сказал Разумков, выступая в Раде во вторник.
https://ria.ru/20210824/krym-1746971136.html
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в мире, украина, нато, верховная рада украины, донбасс, дмитрий разумков
14:39 24.08.2021
 
В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским

Спикер Рады Разумков: Украина никогда не признает "аннексию" Крыма и самопровозглашенные ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Украина никогда не признает "аннексию" Крыма и самопровозглашенные республики Донбасса, заявил во вторник спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю прошел масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях участвовали более четырех тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде приняла участие авиация НАТО.
"Независимость для нас — это свобода. В Украине никогда не приживались и не приживутся социальные и политические порядки самодурства, авторитарного или диктаторского типа… Мы никогда не признаем оккупацию Крыма и так называемые псевдогосударственные образования на востоке страны. И будем отстаивать свою территориальную целостность. Уверен, что из этих стен, где родился акт провозглашения независимости Украины, никогда не выйдет документ, который будет нарушать территориальную целостность или сдавать национальные интересы", - сказал Разумков, выступая в Раде во вторник.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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В миреУкраинаНАТОВерховная Рада УкраиныДонбассДмитрий Разумков
 
 
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