https://ria.ru/20210824/priznanie-1747028287.html

В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским

В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским - РИА Новости, 24.08.2021

В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским

Украина никогда не признает "аннексию" Крыма и самопровозглашенные республики Донбасса, заявил во вторник спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:39

2021-08-24T14:39

2021-08-24T14:39

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нато

верховная рада украины

донбасс

дмитрий разумков

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КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Украина никогда не признает "аннексию" Крыма и самопровозглашенные республики Донбасса, заявил во вторник спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю прошел масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях участвовали более четырех тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде приняла участие авиация НАТО."Независимость для нас — это свобода. В Украине никогда не приживались и не приживутся социальные и политические порядки самодурства, авторитарного или диктаторского типа… Мы никогда не признаем оккупацию Крыма и так называемые псевдогосударственные образования на востоке страны. И будем отстаивать свою территориальную целостность. Уверен, что из этих стен, где родился акт провозглашения независимости Украины, никогда не выйдет документ, который будет нарушать территориальную целостность или сдавать национальные интересы", - сказал Разумков, выступая в Раде во вторник.

https://ria.ru/20210824/krym-1746971136.html

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в мире, украина, нато, верховная рада украины, донбасс, дмитрий разумков