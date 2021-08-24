https://ria.ru/20210824/pribyl-1747000808.html
Чистая прибыль АТБ в I полугодии выросла по МСФО на 36%, до 1,3 млрд рублей
Чистая прибыль АТБ в I полугодии выросла по МСФО на 36%, до 1,3 млрд рублей - РИА Новости, 24.08.2021
Чистая прибыль АТБ в I полугодии выросла по МСФО на 36%, до 1,3 млрд рублей
Чистая прибыль Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) за первое полугодие 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года по МСФО на 36,1%, до... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:19
2021-08-24T12:19
2021-08-24T14:39
новости компаний - экономика
азиатско-тихоокеанский банк
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Чистая прибыль Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) за первое полугодие 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года по МСФО на 36,1%, до 1,276 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.Процентные и комиссионные доходы показали положительную динамику. Наибольший рост в отчетный период продемонстрировали чистые комиссионные доходы банка - рост на 43,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года до 1,5 миллиарда рублей. Чистый процентный доход вырос на 21,8% до 4,1 миллиарда рублей.Объем кредитов физическим лицам до вычета резервов увеличился до 72,1 миллиарда рублей (рост 9,4%), кредиты корпоративным клиентам выросли до 23,3 миллиарда рублей (+24,5%).Собственные средства банка выросли на 4,7% и на конец периода составили 18,8 миллиарда рублей. В отчетный период банк соблюдал все установленные нормативы достаточности и надбавки к ним. Норматив достаточности капитала составил 11,9%, норматив достаточности капитала первого уровня - 10,4%.Международное агентство Fitch в июле пересмотрело долгосрочный кредитный рейтинг банка, повысив его на одну ступень до уровня B+, прогноз <стабильный>. Повышение рейтинга обусловлено усилением позиций компании на рынке, повышением качества активов и устойчивой прибыльностью на фоне роста операционной эффективности и успешного достижения стратегических целей. Банк успешно справился с влиянием пандемии.
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новости компаний - экономика, азиатско-тихоокеанский банк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Чистая прибыль Азиатско-Тихоокеанского Банка
(АТБ) за первое полугодие 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года по МСФО на 36,1%, до 1,276 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.
"Мы наблюдаем восстановление деловой активности в первом полугодии, что отразилось в убедительном росте финансовых показателей работы АТБ в розничном, и, в особенности, корпоративном сегменте. С начала года объём выдачи корпоративных кредитов увеличился почти на четверть. Полностью обновлённый мобильный банк - хорошая иллюстрация цифровой транcформации АТБ. Менеджмент последовательно реализует стратегию управления издержками, проводя централизацию и автоматизацию ряда ключевых функций. В результате нам удалось заметно улучшить операционную эффективность, снизив соотношение операционных расходов и операционных доходов на 10,7 п.п.", - цитируется в сообщении председатель правления банка Алексей Коровин.
Процентные и комиссионные доходы показали положительную динамику. Наибольший рост в отчетный период продемонстрировали чистые комиссионные доходы банка - рост на 43,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года до 1,5 миллиарда рублей. Чистый процентный доход вырос на 21,8% до 4,1 миллиарда рублей.
Объем кредитов физическим лицам до вычета резервов увеличился до 72,1 миллиарда рублей (рост 9,4%), кредиты корпоративным клиентам выросли до 23,3 миллиарда рублей (+24,5%).
Собственные средства банка выросли на 4,7% и на конец периода составили 18,8 миллиарда рублей. В отчетный период банк соблюдал все установленные нормативы достаточности и надбавки к ним. Норматив достаточности капитала составил 11,9%, норматив достаточности капитала первого уровня - 10,4%.
Международное агентство Fitch
в июле пересмотрело долгосрочный кредитный рейтинг банка, повысив его на одну ступень до уровня B+, прогноз <стабильный>. Повышение рейтинга обусловлено усилением позиций компании на рынке, повышением качества активов и устойчивой прибыльностью на фоне роста операционной эффективности и успешного достижения стратегических целей. Банк успешно справился с влиянием пандемии.