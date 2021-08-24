https://ria.ru/20210824/pozhar-1747119413.html

При пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали четыре человека

При пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали четыре человека - РИА Новости, 24.08.2021

При пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате пожара в девятиэтажке в Буденновске на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T23:26

2021-08-24T23:26

2021-08-24T23:26

происшествия

ставропольский край

буденновск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg

ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате пожара в девятиэтажке в Буденновске на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону."В 19.28 в дежурную смену... поступила информация о пожаре по адресу: город Буденновск, 8 микрорайон. Пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого здания", - говорится в сообщении.Отмечается, что эвакуированы 36 человек, спасены 8 человек. "Пострадали четыре человека, из них двое детей, направлены в ЦРБ с диагнозом отравление угарным газом", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210821/saratov-1746712260.html

ставропольский край

буденновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставропольский край, буденновск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)