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При пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали четыре человека
При пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали четыре человека - РИА Новости, 24.08.2021
При пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате пожара в девятиэтажке в Буденновске на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T23:26
2021-08-24T23:26
происшествия
ставропольский край
буденновск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате пожара в девятиэтажке в Буденновске на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону."В 19.28 в дежурную смену... поступила информация о пожаре по адресу: город Буденновск, 8 микрорайон. Пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого здания", - говорится в сообщении.Отмечается, что эвакуированы 36 человек, спасены 8 человек. "Пострадали четыре человека, из них двое детей, направлены в ЦРБ с диагнозом отравление угарным газом", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210821/saratov-1746712260.html
ставропольский край
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происшествия, ставропольский край, буденновск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:26 24.08.2021
 
При пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали четыре человека

Два ребенка и двое взрослых пострадали при пожаре в девятиэтажке в Буденновске на Ставрополье

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате пожара в девятиэтажке в Буденновске на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону.
"В 19.28 в дежурную смену... поступила информация о пожаре по адресу: город Буденновск, 8 микрорайон. Пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого здания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуированы 36 человек, спасены 8 человек. "Пострадали четыре человека, из них двое детей, направлены в ЦРБ с диагнозом отравление угарным газом", - добавили в ведомстве.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 23:40
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ПроисшествияСтавропольский крайБуденновскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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