https://ria.ru/20210824/pokolenie-1747089838.html

Путин призвал поддерживать новое поколение в Госдуме

Путин призвал поддерживать новое поколение в Госдуме - РИА Новости, 24.08.2021

Путин призвал поддерживать новое поколение в Госдуме

Появление "нового поколения" в Госдуме чрезвычайно важно - в работу парламента должны включаться законодатели с новыми идеями и подходами, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:35

2021-08-24T18:35

2021-08-24T18:35

политика

владимир путин

единая россия

госдума рф

россия

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Появление "нового поколения" в Госдуме чрезвычайно важно - в работу парламента должны включаться законодатели с новыми идеями и подходами, заявил президент РФ Владимир Путин."В парламенте должны трудиться грамотные, ответственные, опытные люди, должна сохраняться преемственность в законодательной деятельности. При этом важно, чтобы в работу включались парламентарии, конечно, и с новыми идеями и подходами, чрезвычайно важно. Новое поколение должно появляться, заявлять о себе и должно быть поддержано", - сказал Путин, выступая на съезде "Единой России".

https://ria.ru/20210824/buduschee-1747083891.html

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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, россия