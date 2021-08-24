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Путин призвал поддерживать новое поколение в Госдуме
Путин призвал поддерживать новое поколение в Госдуме - РИА Новости, 24.08.2021
Путин призвал поддерживать новое поколение в Госдуме
Появление "нового поколения" в Госдуме чрезвычайно важно - в работу парламента должны включаться законодатели с новыми идеями и подходами, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:35
2021-08-24T18:35
2021-08-24T18:35
политика
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Появление "нового поколения" в Госдуме чрезвычайно важно - в работу парламента должны включаться законодатели с новыми идеями и подходами, заявил президент РФ Владимир Путин."В парламенте должны трудиться грамотные, ответственные, опытные люди, должна сохраняться преемственность в законодательной деятельности. При этом важно, чтобы в работу включались парламентарии, конечно, и с новыми идеями и подходами, чрезвычайно важно. Новое поколение должно появляться, заявлять о себе и должно быть поддержано", - сказал Путин, выступая на съезде "Единой России".
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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, россия
Путин призвал поддерживать новое поколение в Госдуме
Президент Путин: новое поколение законодателей должно появляться, заявлять о себе и быть поддержано